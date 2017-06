» Performanţă notabilă pentru CSS Craiova

Jucătorii de tenis de masă de la CSS Craiova au obținut noi performanțe, de data aceasta la tradiționalul concurs „Paleta de Argint“, pentru copii cu vârste între opt și zece ani, desfășurat recent la Bistrița, cu peste 200 de participanți.

Craiovenii s-au întors acasă cu frumosul trofeu transmisibil, care se acordă celui mai performant club de la acest concurs, prin adițiune de puncte din întrecerea pe echipe și concursul individual. CSS Craiova a avut 63 de puncte, iar podiumul a fost completat de ACSM Dunărea Giurgiu (53 puncte) și Politehnica Cluj-Napoca (52 puncte). Antrenorul Liviu Nicoli s-a bucurat de cucerirea acestui îndrăgit trofeu și acum, și pe când era jucător și reprezenta Craiova.

„«Paleta de Argint» este un concurs care datează din 1970. Noi, cei din Craiova, l-am mai câștigat în 1985, atunci când eu eram jucător. Acum, după 32 de ani, l-am obținut în calitate de antrenor. Este o mare satisfacție și sunt bucuros pentru această realizare“, a spus ieri antrenorul craiovean Liviu Nicoli, în cadrul emisiunii „Repriza de Sud“, difuzată la Alege TV.

„Este un trofeu extraordinar pentru mine. Eu sunt angajată din 2007 la club, iar acum sărbătoresc zece ani de activitate cu acest trofeu, care va rămâne un an în Craiova“, l-a completat colega sa de club, Loredana Cîrticioiu.

Fetele de aur, invincibile

Echipa feminină de la CSS Craiova, alcătuită din Carmina Găman, Eva Lazăr și Iulia Crăciun, s-a dovedit a fi cea mai bună din cele 28 de echipe înscrise în concurs, cu victorii pe linie. Aceleași fete reușiseră luna trecută să se impună și la Campionatul Național pe echipe, de la Constanța, tot fără înfrângere. Antrenoarea Loredana Cîrticioiu se mândrește cu performanța fetelor. „A fost o competiție dificilă, am jucat cu cele mai valoroase adversare din țară și mă bucur că am reușit să ne impunem în fața lor. Fetele și-au demonstrat încă o dată valoarea și au reușit din grupe până în finală să nu aibă nici o înfrângere. Sunt copii talentați, cu foarte multă ambiție, și mă bucur că munca ne-a fost răsplătită, urcând pe cea mai înaltă treaptă a podiumului“, a spus antrenoarea care se ocupă de pregătirea sportivelor Eva Lazăr și Iulia Crăciun, în timp ce Carmina Găman este antrenată de Liviu Nicoli.

Patrick Anghel, medaliat cu bronz

În întrecerea masculină pe echipe, craiovenii, pregătiți de Liviu Nicoli, s-au clasat pe locul cinci, după ce luna trecută obținuseră argintul la Campionatul Național pe echipe. Echipa a fost alcătuită din sportivii Patrick Anghel, Alexandru Ilie și Luca Petcu.

La masculin individual, Patrick Anghel a urcat pe podium, cucerind medalia de bronz, iar Alexandru Ilie s-a clasat pe locul opt. „Am fost în competiție cu centre puternice din țară, Bistrița, Slatina, Câmpulung, Constanța, și am avut doi băieți în top 8. Patrick este un jucător de mare perspectivă, sper ca la Campionatul Național să joace finala. La echipe, am fost la un pas de medalie, dar am pierdut două meciuri la limită, cu 4-3, iar asta ne-a dus pe locul cinci“, a adăugat Liviu Nicoli, antrenorul băieților de la CSS Craiova. Și eleva sa Carmina Găman a fost foarte aproape de medalie, clasându-se pe locul patru la individual. „Această categorie de vârstă reprezintă rampa de lansare pentru cei mai mici dintre practicanții de tenis de masă de la clubul nostru. Cel puțin la nivel de cadeți și juniori, noi mereu am scos sportivi de valoare, medaliați la Campionatul Național, Cupa României, Campionatul Balcanic“, a mai spus Liviu Nicoli.