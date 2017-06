» Băluță: Trebuie să ne autodepășim anul acesta

Căpitan al CS Universitatea Craiova în câteva meciuri ale sezonului trecut, Alexandru Băluță (foto, portocaliu) s-a declarat mulțumit de realizările personale din sezonul trecut, făcând referire în special la debutul său cu gol de la echipa națională a României.

„Mă bucur că am reușit să debutez la echipa națională, a fost o experiență inedită, a fost un debut excelent pentru mine, chiar nu îmi pare rău că nu am avut vacanță. Asta e viața de fotbalist, cere multe sacrificii. Acel gol cu Chile a fost ca un vis devenit realitate pentru mine, dar nu este suficient. Trebuie să muncesc și mai mult pentru că sunt conștient că acum așteptările sunt și mai mari. Mă bucur că sunt aici, în Austria, alături de echipă. Trebuie să mă pregătesc cât mai bine, să ne pregătim cu toții pentru că ne așteaptă un an greu“, a declarat Alex Băluță, pentru site-ul oficial al clubului. „Mi-a purtat noroc acest număr 13 la națională, este ziua mea de naștere. Am avut acest tricou și în primul an la Craiova, dar nu mi-a mers atât de bine și l-am schimbat. Sper ca la națională să am cât mai multe reușite cu acest număr“, a completat mijlocașul oltean.

„Sper ca anul acesta să reușim mai mult“

Alex Băluță a vorbit și despre așteptările sale privind evoluția CS Universitatea Craiova în noua ediție de campionat, fiind convins că echipa se va lupta pentru podium.

„Ne va aștepta un sezon foarte greu în care vom juca în Europa, vom juca și pe noul stadion și trebuie să ne autodepășim anul acesta. Trebuie să muncim mai mult, să fim o familie, pentru că anul trecut am avut multe meciuri în care am făcut greșeli și nu am profitat de șansele pe care le-am avut de a urca pe primul loc sau să ne clasăm mai sus în clasament. Sper ca anul acesta să reușim mai mult și să țintim spre primul loc. Știu că anul trecut probabil am dezamăgit suporterii pe final. Sper ca anul acesta să nu mai facem nici un pas greșit. Îi așteptăm să vină în număr cât mai mare alături de noi, așa cum au făcut-o și anul trecut. Trebuie să ne ridicăm și noi la nivelul lor pentru că au fost de nota 10. Sper să fie meci de meci, în număr cât mai mare, alături de noi pentru că avem nevoie de ei“, a punctat Alex Băluță, vorbind și despre perioada grea din cantonamentul din Austria: „Pentru mine nu este foarte greu. Am început să mă adaptez cu stilul de antrenament. Au fost și antrenamente destul de grele, dar am avut și zile în care am reușit să ne recuperăm. Sperăm să învățăm ceva din ședințele de pregătire și să punem în practică atunci când începe campioantul“.

Amical cu ȚSKA Sofia

Alb-albaștrii vor susține vineri, de la ora 19.00, primul joc amical din cadrul stagiului de pregătire din Austria, adversară fiindu-le ȚSKA Sofia.

Înființată pe 5 mai 1948, ȚSKA Sofia este cea mai reprezentativă echipă din campionatul bulgar. A reușit să obțină până în acest moment 31 de titluri de campioană, 10 Cupe ale Bulgariei și 4 Supercupe. Cea mai importantă performanță pe plan internațional a fost accederea în faza semifinalelor Cupei Campionilor Europeni în sezonul competițional 1981-1982. Meciul se va desfășura în localitatea Volders, iar suporterii CS Universitatea pot urmări în format live-streaming întâlnirea, accesând următorul link: https://www.laola1.tv/en-int/livestream/cs-universitatea-craiova-cska-sofia-len.