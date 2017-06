» Fotbal / Mangia l-a propus Craiovei pe Gianmarco Ingrosso

Antrenorul formației CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a înțeles că bugetul său pentru transferuri nu este prea mare și s-a conformat, prezentând oficialilor clubului un jucător italian pe placul său și, probabil, nu foarte costisitor. În discuție intră Gianmarco Ingrosso, notează site-ul tuttomercatoweb.com, citat de Digi Sport. Ingrosso are 28 de ani și 1,86 metri și este un fundaș central, dar poate evolua, la nevoie, și în flancul drept. El nu are o carte de vizită impresionantă, evoluând până acum în eșalonul trei din Italia. Gianmarco Ingrosso este un produs al clubului Lecce, pentru care a jucat la echipa Under 20 în 2008, apoi a fost împrumutat la Paganese, în palmares fiind trecute și echipele din Serie C L’Aquila, Tuttocuoio și SS Matera. În sezonul trecut, la Matera, a jucat în campionat 34 de meciuri și a marcat trei goluri, patru partide în Cupa Italiei și două în play-off, totalizând 3.484 de minute.

Gianmarco Ingrosso a mai fost dorit în această vară de Catania şi Pro Vercelli, însă negocierile nu au avut efectul scontat.

Jucătorul dorit de CS Universitatea Craiova este evaluat de site de specialitate transfermarkt.de la 200.000 de euro.