» Ne „vindecăm“ jocul contra lui Dinamo?

CS Universitatea Craiova nu are cu ce se lăuda în ultimul timp. Prestațiile slabe cu FCSB, Astra și chiar Viitorul, chiar dacă a câștigat la Ovidiu, i-au cam demoralizat pe suporterii alb-albaștrilor. Trupa lui Gigi Mulțescu are însă prilejul să se reabiliteze în fața tuturor, dar pentru asta trebuie să se impună sâmbătă, de la ora 20.30, pe stadionul „Municipal“ în Severin, în fața eternei rivale Dinamo București.

Marcel Popescu: Lupta pentru podium nu s-a încheiat

Deși alb-albaștrii au pierdut „teren“ important în tentativa lor de a încheia acest sezon pe podium, președintele grupării din Bănie, Marcel Popescu, anunță că obiectivul nu este compromis. Conducătorul CS Universitatea este convins că Alex Băluță și colegii săi au conștientizat că doar o victorie contra „câinilor“ îi poate readuce în prim-plan, punctând faptul că Dinamo este o echipă de învins.

„Dinamo este o echipă pe val, care a avut puterea, după ce i-am eliminat noi din Cupă și a învins-o Steaua, să strângă rândurile și să bifeze trei victorii consecutive. Vrem să le întrerupem șirul ăsta de victorii și să legăm și noi două-trei succese. Concret, lupta pentru podium nu s-a încheiat și, în același timp, avem responsabilitate maximă pentru meciurile din semifinala Cupei României, cu Voluntari. Cupa României ne este la îndemână, dar și un loc pe podium este onorant și realizabil. Avem cinci puncte câștigate în deplasare, nu ne-a învins nimeni, dar problema noastră e acasă, unde nu am învins pe nimeni, avem nouă puncte pierdute acasă. Dacă luam numai cinci din nouă, unde eram? Eram în față, pe poziția a doua sau a treia. Jocul din ultima perioadă nu a fost foarte bun, dar cu Steaua am jucat bine și dacă era 3-0 la pauză nu cred că se supăra nimeni. În schimb, evoluția din meciul cu Astra a fost sub cea cu Steaua, eficiența noastră a lăsat de dorit“, a declarat Marcel Popescu, pentru GdS.

„Nu ne bazăm pe Briceag nici la acest derbi, nu vrem să riscăm să nu-l avem apt mai încolo. În rest, toți băieții sunt dornici să arate un fotbal bun contra lui Dinamo“, a mai spus președintele Craiovei.

Aurel Beldeanu: Toate meciurile ar fi trebuit disputate la Severin

Optimist în privința derbiului cu Dinamo de sâmbătă s-a arătat și fostul mare fotbalist al Craiovei, Aurică Beldeanu. „Avem neapărat nevoie de victorie pentru moral, gândindu-mă la semifinala de Cupă cu Voluntari. Și ce dacă Dinamo a câștigat în ultimul timp, nici ei nu au o echipă foarte bună, de speriat. Nu trebuie să ne fie teamă de Dinamo. Stă în puterile noastre să-i învingem pe «câini». Important este să nu mai facem greșeli în apărare, să ratăm penalti și așa mai departe. Briceag este o pierdere pentru noi, dar în rest tot lotul este valid și Mulțescu trebuie să alcătuiască echipa cea mai bună sau și, mai bine spus, să găsească formula câștigătoare. Am așteptări mari de la băieții noștri pentru acest joc. Mă aștept să marcheze Ivan, Băluță și să învingem pe Dinamo. Vreau să văd ambiție la jucătorii noștri, vreau să-i văd mai eficienți, mai responsabili atât în atac, cât și în apărare“, a declarat „Vulpea“, pentru GdS.

Beldeanu este de părere că oficialii CS Universitatea Craiova au greșit alegând ca echipa să evolueze unele partide la Pitești, fiind convins că altfel ar fi stat lucrurile dacă se juca numai pe „Municipalul“ din Severin: „Toate meciurile ar fi trebuit disputate la Severin. Măcar ce a rămas să jucăm acolo, și nu la Pitești. Dacă jucam toate meciurile la Severin, alt deznodământ aveam. Atât CFR Cluj, cât și Astra nu știu ce șanse aveau dacă se juca la Severin“. La rândul său, Nicolae Tilihoi i-a îndemnat pe „alb-albaștri“ la luptă: „Vreau să-i văd pe băieți că evoluează cu mare ambiție. Nici nu concep să nu batem pe Dinamo și să ne revenim, așa cum am făcut-o de atâtea ori“.