» Meci cu titlul pe masă între Craiova și Zalău

Voleibaliștii de la SCM-U Craiova, campionii României, au nevoie de o victorie de trei puncte în confruntarea de duminică, de pe teren propriu, cu vicecampioana ACSVM Zalău. Asta le-ar asigura medalia de argint și i-ar face să mai spere la titlu. Dacă, în schimb, sălăjenii vor lua minimum un punct, vor sărbători cucerirea campionatului în Bănie.

Campionatul de volei masculin se apropie cu pași repezi de final, dar cu două etape înainte de încheierea Diviziei A1 lupta pentru primele trei locuri este deschisă oricărui rezultat. Prima poziție este ocupată de vicecampioana ACSVM Zalău (73 de puncte), pe locul doi se află campioana SCM-U Craiova (68 de puncte), iar ocupanta locului trei este Arcada Galați (67 de puncte).

În etapa din acest sfârșit de săptămână, penultima, va avea loc un meci care poate stabili campioana. SCM-U Craiova primește duminică, de la ora 11.30 (DigiSport), vizita echipei ACSVM Zalău. Formația sălăjeană are nevoie de un singur punct pentru a se încorona campioană, chiar pe terenul marii rivale. Astfel, zălăuanii și-ar lua revanșa, după ce în sezonul trecut Laurențiu Lică și colegii săi primeau medaliile de campioni la Zalău.

Pascu: E un final de campionat nebun

În schimb, dacă oltenii vor obține duminică o victorie de trei puncte, adică să câștige cu 3-0 sau 3-1, își vor asigura medalia de argint, iar lupta pentru titlu va rămâne deschisă.

„Avem parte de un final de campionat nebun. Cu două etape înainte de a se încheia competiția nu se poate spune că există un lider detașat. Primele trei echipe clasate au șanse la primul loc. Pentru noi, meciul cu Zalău este unul pentru locul doi, iar mai departe rămâne să vedem și jocul rezultatelor. Nu am făcut nici un calcul, singurul lucru pe care îl știu este că trebuie să câștig meciul cu Zalăul. Mai departe, vedem ce va fi“, a spus Dan Pascu, antrenorul principal al formației craiovene, pentru GdS.

După mult timp, jucătorii au avut parte de o pauză mai mare între meciuri. Ultima partidă s-a disputat pe 12 aprilie. „A fost o perioadă binevenită, pentru că băieții au putut să se mai relaxeze puțin, să mai iasă din acea stare infernală competițională, când jucam din trei în trei zile. Am avut posibilitatea să ne și refacem după meciurile anterioare, să ne pregătim pentru ultimele două partide. Pe jucători îi simt într-o stare fizică și psihică bună, au tonus la antrenamente, sub nici o formă nu se pune problema că este final de campionat și lumea este dezinteresată“, a adăugat antrenorul din Bănie.

„Acasă jucăm foarte bine“

Oltenii nu se tem de echipa din Zalău, pe care în returul campionatului au învins-o cu 3-0 în Polivalentă. Pascu mizează pe faptul că Laurențiu Lică și colegii lui evoluează foarte bine acasă. „Cei de la Zalău vor veni să joace la victorie. Cu un punct câștigat la Craiova vor fi campioni. Să nu uităm că noi jucăm foarte bine acasă, că i-am învins cu 3-0, fără drept de apel, așa cum am făcut-o și cu Ploiești, Steaua și Galați. Jocul este deschis oricărui rezultat“, a spus Pascu.

Ultimul meci în Polivalentă

Tehnicianul craiovean consideră că elevii săi și-au făcut datoria în acest sezon în care au luptat în trei competiții, Divizia A1, Cupa României și Liga Campionilor. Fiind ultimul meci pe teren propriu în acest sezon, Pascu invită spectatorii să le fie alături campionilor. „Poate vom avea parte de un public mai numeros, mai ales că, din punctul meu de vedere, echipa și-a făcut datoria în acest campionat. Înainte de a intra în play-off eram la un punct distanță de lider. Din păcate, am pierdut primele două meciuri cu 3-2 și ne-au dereglat puțin, dar după aceea echipa a jucat foarte bine și a câștigat. A fost un campionat extraordinar de greu. În afară de trei săptămâni, am jucat din trei în trei zile. Să nu uităm că am avut un parcurs foarte bun în Liga Campionilor, cu rezultate de senzație, am jucat și în Cupa României și este extraordinar pentru antrenor să mențină o formă sportivă bună a jucătorilor pe tot parcursul campionatului. De aceea zic că micile sincope pe care le-am avut sunt scuzabile. Mă refer la punctul pierdut la Caransebeș, unul cu Bacău acasă, am pierdut la Ploiești, deși am avut meciul în mână, am avut câteva partide în care am avut mingi de set și am pierdut, la Zalău, cu Galațiul acasă. Băieții au făcut tot posibilul să câștige. Așa vor face și cu Zalăul“, a încheiat Dan Pascu.

Tot în această etapă, Arcada Galați înfruntă Steaua București, iar în ultima rundă gălățenii vor evolua pe terenul echipei din Zalău, în timp ce SCM-U Craiova va înfrunta, în deplasare, pe CSM București.