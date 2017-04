» Ionuț Bogdanovici a scăpat de bisturiu

Căpitanul formației CSO Filiași, Ionuț Bogdanovici, a efectuat ieri un control amănunțit la genunchiul drept, după ce s-a accidentat săptămâna trecută, în timpul partidei de la Ișalnița, cu CS Universitatea II Craiova. Mijlocașul de 26 de ani a șutat în blocajul unui adversar, a căzut secerat de durere și a părăsit terenul de joc în minutul 19.

„Am fost dimineață (ieri – n.r.) și am făcut un RMN, iar pe seară am mers la medicul Claudiu Stamatescu (doctorul echipei CS Universitatea Craiova – n.r.) și mi-a zis că am scăpat ușor. Am ciupituri la menisc, la ligamente, și colateral interior și exterior, dar nu e cazul de operație. Mi-a zis că stau cam două-trei săptămâni. Acum mă uitam pe programul de recuperare pe care tocmai mi l-a trimis medicul pe email și îmi făceam planuri. Mi-a mai zis că am ceva lichid la genunchi și asta o să-mi provoace dureri în momentul în care o să lovesc mingea, dar că o să se retragă în timp. O să-mi dea niște exerciții ca să-mi întăresc musculatura la genunchi, că altfel trebuia să-mi bage genunchiul în gips, însă în felul ăsta pierdeam mult din masa musculară și după era și mai grea recuperarea“, a explicat Ionuț Bogdanovici, pentru GdS.

„Îmi pare rău că nu i-am putut ajuta până la final pe băieți la meciul cu Craiova II și, din păcate, nu o să pot să o fac nici în cel de vineri, cu Sporting Roșiori. Lipsește și Neacșu – suspendat, deci nu o să fie prea ușor meciul, dar cred că o să câștigăm. Nici Sporting Roșiori nu este o echipă de speriat, așa că putem lua punctele“, a completat Ionuț Bogdanovici.