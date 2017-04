» Gimnaștii români, pregătiți să ia medalii la Europenele de la Cluj

După o pauză de 60 de ani, România organizează un Campionat European de gimnastică. Acesta va debuta astăzi la Cluj-Napoca, la Sala Polivalentă care a fost amenajată special pentru această competiție. La Europenele care se vor încheia pe 23 aprilie şi-au anunţat participarea 295 de gimnaşti şi gimnaste din 37 de ţări. 14 campioni europeni şi cinci campioni olimpici vor concura la Cluj. Ambasadorul acestei competiții de anvergură pentru România este Nadia Comăneci, care va sosi la Cluj cu această ocazie.

Din lotul feminin al țării noastre fac parte Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Olivia Cîmpian și Ioana Crișan. Pentru Crișan și Cîmpian, care se află în primul an de seniorat, această întrecere va însemna debutul în competițiile europene. Ponor va evolua la bârnă și la sol, iar celelalte trei reprezentante ale României vor evolua la toate aparatele. În lotul masculin al României a avut loc o schimbare de ultimă oră. Adelin Kotrong i-a luat locul lui Robert Ghiuzan. Ceilalți reprezentanți ai noștri sunt Marian Drăgulescu, Cristian Băţagă, Vlad Cotuna, Laurențiu Nistor și Andrei Ursache. „Obiectivul meu pentru aceste Europene este să se cânte imnul. Ar fi cea mai mare bucurie, ar cânta toată sala!“, a spus Marian Drăgulescu, cel mai titrat component al lotului masculin, ajuns la 36 de ani.

Astăzi începe competiția

Luni și ieri au fost programate antrenamentele oficiale, iar ceremonia de deschidere va avea loc astăzi, la ora 17.00. Tot azi, de la ora 10.00, vor începe și calificările, care se vor desfășura și mâine. Vineri vor începe finalele, care se vor desfășura până duminică, 23 aprilie.

Vineri se vor decerna primele medalii, în urma finalelor la individual-compus, feminin şi masculin, iar sâmbătă şi duminică sunt programate finalele pe aparate, de asemenea la ambele categorii.

Competiția de la Cluj va fi transmisă de Televiziunea Română, pe posturile TVR 2 şi TVR HD. Pe TVR 1, competiţia va fi transmisă în regim de breaking news, iar Cristian Țopescu, Mariana Bitang, Andreea Răducan, Monica Roşu şi Alin Jivan vor fi la microfonul TVR.

Amânar: Toate fetele au șanse la medalii

Simona Amânar, triplă campioană olimpică, a spus într-un interviu că principalul atu al româncelor rămâne faptul că vor avea publicul de partea lor. „Ţinând cont că acum există parcă mai multă stabilitate la lot, se lucrează intens, competiţia se desfăşoară în România, de ce să nu sperăm? Eu sunt optimistă şi am deplină încredere în toate cele patru fete care vor participa la aceste Campionate Europene că vor aduce medalii pentru România. Fiind concurs doar pe aparate, au şansa de a participa numai la aparatele la care sunt foarte bine pregătite şi cu şanse la medalii“, a spus Amânar, citată de Agerpres.

Și Corina Ungureanu, fostă campioană mondială, crede că România are șanse reale la două-trei medalii la Cluj. „Sper să luăm două-trei medalii, să dea Dumnezeu mai multe! Nu știu Larisa în ce formă este, nu am văzut-o recent, dar sper că a avut timpul necesar să se pună la punct. Șansele reale la medalii sunt prin Cătălina Ponor și prin Marian Drăgulescu. Restul reprezentanților României au posibilitatea să se remarce, iar surprize trebuie să apară. Trebuie să mai avem și noi surprize, pentru că nu am mai avut de mult în gimnastica românească. Pe hârtie, ar trebui să o avem pe Cătălina în finale la bârnă și sol, la fel și Larisa are șanse în finalele la bârnă și paralele, iar Marian ar fi în finalele la sol și sărituri. Noi sperăm, dar concursul e concurs, depinde cât de mult se montează fiecare în acele secunde. Dar sper să aibă încredere. Pentru că, din păcate, ne-am pierdut încrederea toți, inclusiv ei, sportivii“, a explicat Ungureanu, într-un interviu acordat Agerpres.

Românii, obișnuiți să fie nr. 1 în acest sport

Ţara noastră are o bogată tradiţie în gimnastică şi o colecţie impresionantă de medalii obţinute, de-a lungul anilor, de campioni deveniţi repere în lumea întreagă. De la prima ediţie a Campionatelor Europene (Bucureşti, 1957) şi până la Berna 2016, România a obţinut 147 de medalii la feminin şi 57 în competiţiile masculine. Pe podiumul de premiere al competiţiei feminine au urcat 32 de gimnaste, cele mai multe medalii de aur fiind cucerite de Nadia Comăneci – 9, Sandra Izbaşa şi Cătălina Ponor – câte 7, Simona Amânar – 6, Gina Gogean, Larisa Iordache şi Daniela Silivaş – 5, Lavinia Miloşovici – 4. În ceea ce priveşte medaliile obţinute la întrecerile masculine, pe podiumul de premiere au urcat 8 gimnaşti, cele mai multe titluri fiind obţinute de Marian Drăgulescu (9), Marius Urzică (5), Ioan Suciu (4), Dan Potra şi Flavius Koczi (3).

La ultima ediţie a CE individuale, în 2015 (Montpellier), gimnaştii români au cucerit două medalii: Marius Berbecar – argint la paralele şi Andreea Munteanu – aur la bârnă.

PROGRAM CE 2017

19 aprilie – calificări masculin

20 aprilie – calificări feminin

21 aprilie – individual compus masculin și feminin

22 aprilie – finale pe aparate masculin și feminin

23 aprilie – finale pe aparate masculin și feminin

