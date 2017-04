» Gimnastică: Laurenţiu Nistor s-a accidentat la spate la Campionatul European

România şi-a pierdut astăzi unul dintre cei şase reprezentanţi în concursul masculin de gimnastică de la Campionatul European ce se desfăşoară la Cluj Napoca. Laurenţiu Nistor a ratat exerciţiul la bară fixă şi a fost transportat de urgenţă la spital, pentru investigaţii, după cum informează Mediafax.

Concursul de calificare de azi s-a încheiat abrupt pentru Laurenţiu Nistor: gimnastul în vârstă de 25 de ani a ratat elementul Covaci în timpul exerciţiului de la bară fixă, a căzut şi s-a lovit violent de sol, pe burtă, cu corpul încă în extensie, torsionat. Românul a încercat imediat să se ridice, însă protocolul de siguranţă a impus intervenţia promptă a medicilor. Nistor a fost scos pe targă din arena de concurs, urcat în ambulanţă şi dus de urgenţă la spital, pentru RMN.

Primele informaţii indică faptul că gimnastul a suferit o contractură la spate. Nistor îşi mişca mâinile şi picioarele când a păsărsit sala, spre bucuria fanilor, dar şi a părinţilor săi care urmăreau din tribună evoluţia sa.

Laurenţiu Nistor urma să evolueze la două aparate, bară şi paralele, însă pentru el, concursul dela Cluj s-a încheiat. Marian Drăgulescu, Cristian Băţagă, Andrei Ursache, Vlad Cotuna şi Adelin Kotrong rămân gimnaştii din lotul antrenat de Ioan Suciu.

Sportivul a fost dus la UPU Cluj-Napoca pentru investigaţii medicale.

Directorul de îngrijiri al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, Monica Costin, a declarat, corespondentului Mediafax, că starea sportivului este bună.

”Nu va necesita spitalizare, are o contuzie banală”, a spus Costin.

Preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică, Adrian Stoica, a confirmat pentru Agerpres că accidentarea lui Laurenţiu Nistor nu este una foarte serioasă. ”Nu este nimic grav, Laurenţiu are din ce am înţeles doar o contractură la spate. El a rămas nemişcat pentru că şocul respirator a fost destul de dur la contactul cu salteaua. Dar, după cum am spus, este bine din informaţiile pe care le am până în acest moment”, a declarat Stoica.