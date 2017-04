» Fotbal / Conducătorii lui ACS Podari se joacă de-a retragerea

Veștile proaste continuă la ACS Podari. Deranjați de faptul că jucătorii au decis să nu se prezinte săptămâna trecută la meciul cu Sporting Roșiori, din etapa a 23-a din Liga a III-a, seria 3, invocând neplata salariilor pe ultimele trei luni, conducătorii grupării doljene au decis să se răzbune. Aceștia au înaintat astăzi o cerere de retragere din campionat la Departamentul Competiții din cadrul FRF, fapt confirmat pentru GdS de angajații FRF. Vestea a fost primită cu stupoare de către jucătorii și antrenorul Victor Naicu, care nu au fost lăsați să se antreneze.

„Ne-am dus la stadion, dar nu ne-au lăsat să ne antrenăm. Am vorbit cu jucătorii și legat de neprezentarea lameciul de la Roșiori nu a fost decât o formă de protest, dar că ei vor să se desfășoare în continuare activitatea, să vină la antrenamente și la meciuri în continuare. Ne-au transmis că s-a trimis la FRF o hârtie prin care se retrage echipa din campionat și nu o să mai primim nici un ban. Nu știu ce vor să facă. Probabil că lipsa fondurilor financiare a condus la retragerea echipei, dar consider că trebuie să ne plătească pentru lunile muncite. Nu poți să retragi echipa ca să scapi de datorii. Ei pot sancționa jucătorii că nu s-au prezentat la un meci, dar trebuie să se meargă mai departe. Nu trebuie să găsești un motiv ca să retragi echipa și să nu mai dai nici un ban. Noi am muncit trei luni și trebuie să fim plătiți“, a declarat antrenorul Victor Naicu, pentru GdS.

Sursele GdS din cadrul FRF susțin că mai marii clubului ACS Podari se gândesc deja să retragă hârtia și să continue competiția, însă, contactați telefonic, aceștia au preferat să mențină suspansul.

„Mai așteptăm în privința retragerii. Deocamdată nu pot să declar nimic, aveți răbdare“, a declarat Constantin Dudan, angajat al Primăriei Podari și delegat al clubului de fotbal, pentru GdS.

ACS Podari nu se află la primul „joc“ privind retragerea, ultima dată s-a petrecut acum două sezoane, mai exact pe 30 aprilie 2015, din același motiv, dar a revenit asupra deciziei patru zile mai târziu.