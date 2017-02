» Mulțescu: Nu vreau ca partida cu Steaua să fie dominată de ură

Antrenorul formației CS Universitatea Craiova, Gigi Mul­țescu, a prefațat ieri, într-un cadrul organizat, meciul cu Steaua București, programat mâine, de la ora 20.00, pe stadionul „Municipal“ din Severin, contând pentru etapa a 24-a din Liga I. Strategul alb-albaștrilor a punctat că elevii săi au dat uitării înfrângerea de la Botoșani și că sunt foarte concentrați asupra misiunii din derbi.

„Cred că nu mai este cazul să spunem cât de important este acest joc pentru toată suflarea fotbalistică din Oltenia și pentru noi, ca să fim matematic calificați în play-off. Suntem cu toții conștienți de importanța punctelor, antrenori, fotbaliști, conducere, și pregătim jocul cât mai bine, cu responsabilitate, cu dorința de a face un joc consistent, solid, și ca o urmare firească să vină și victoria. Decât înfrângerea, e bun și egalul. Orice punct câștigat ne ajută. Știu că este o dorință foarte mare din partea tuturor să câștigăm acest joc, dar vreau să rămânem echilibrați și să nu creăm o presiune prea mare, care să afecteze randamentul jucătorilor. Sunt convins că în acest joc combativitatea va fi la cote maxime și eu sper ca și exactitatea, precizia execuțiilor să fie la fel și să putem să tranșăm în favoarea noastră acest joc. Nu vreau ca partida să fie dominată de ură, pentru că dacă urâm nu mai avem timp să construim, iar noi suntem o echipă care construiește. Lotul este valid, dar cu unele rezerve la capacitatea de joc a lui Barthe“, a spus Mulțescu.

„E posibil să apară schimbări în primul unsprezece. Analizez încă situația și am făcut câteva schimbări în timpul antrenamentelor, ca să am alternative, și e posibil. Nu sunt îngrijorat în privința play-off-ului, ci rezervat. Vreau să fim matematic calificați, pentru că prin jocul rezultatelor e posibil orice. Steaua are jucători valoroși, care pot decide jocul. Sigur că rezultatele lor nu au fost favorabile în cele două jocuri de până acum, dar Steaua putea să câștige ambele partide. Steaua este o echipă rănită în orgoliu. O fiară rănită e mult mai puternică. Se aude că Hațegan ar fi arbitru la derbi și m-aș bucura, pentru că este unul dintre cei mai buni arbitri ai țării în momentul de față, care nu greșește numai într-o singură direcție“, a completat Gigi Mulțescu.

Ivan a încheiat cu tumbele

Prezent la întâlnirea cu mass-media, căpitanul Craiovei, Andrei Ivan, a afirmat că nu concepe alt rezultat în afara victoriei cu Steaua.

„Va fi un meci foarte greu cu Steaua. Trebuie să intrăm fără emoții pe teren, să fim mai puternici și să ne ajutăm ca să luăm cele trei puncte. Nu m-am ferit în meciul cu Botoșani să nu iau galben. Am intrat pe teren ca să câștigăm, dar am jucat pe un teren foarte greu și asta a fost. Acum trebuie să ne concentrăm pe meciul cu Steaua și să obținem cele trei puncte. Dacă o să câștigăm cu Steaua, nu mai contează dacă primesc cartonaș galben. Dacă nu o să joc cu Dinamo, asta este, dar să ne calificăm noi în play-off“, a spus Ivan, mărturisind că mai-marii clubului i-au „sugerat“ să înceteze cu tumbele de după golurile marcate, ca să evite o eventuală accidentare: „Oficialii Craiovei mi-au zis să nu mă mai dau peste cap, că este un lucru periculos. După meciul cu Voluntari, când am făcut acea tumbă, s-a auzit că m-am accidentat și chiar nu a fost așa. Nu vreau să mai risc“.