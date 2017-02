» Ne-au scos la tablă bulgarii

CS Universitate Craiova nu a ieșit tocmai bine din amicalul internațional susținut, ieri, de juniorii Under 17 în compania bulgarilor de la Ludogorets Razgrad, desfășurat pe sinteticul de la „Aripile“. A fost 3-1 pentru vecinii de la sud de Dunăre, la capătul unui joc controlat în totalitate. Alb-albaștrii lui Daniel Mogoșanu, lideri la Liga Elitelor, au deschis rapid scorul, în primul minut mai exact, prin Nichifor, care a reluat peste portar din interiorul careului mic o centrare venită de pe partea stângă. Bulgarii, campioni la această categorie de vârstă, au replicat prin Dominic Iankov (‘14, ‘36) și Dimitar Mitkov (‘80 – penalti).

CS Universitatea Craiova U17: Bobonete – Pistrițu, Constantinescu, Dima, Vadasis – Dobre, Șerban, Mihăilă – Costea, Boștină, Nichifor. Au mai intrat: Costoaie – Târș, Vlădulescu, Albăstroiu, Spârleanu, Zbona, Pătra, Stăiculescu, Cercel. Antrenor: Daniel Mogoșanu.

Ludogorets Razgrad U17: Danikov – Slavciev, G. Valchev, T. Dimitrov, Tomov, S. Valchev, E. Dimitrov, Stoyanov, Hyoseinov, Iankov, Mitrov. Au mai intrat: Isakov – Ismailov, Petrov, Kanchev, Apostolov, Budinov.

Mogoșanu, nemulțumit de jucătorii veniți în probe

Antrenorul juniorilor Under 17 de la CS Universitatea Craiova, Daniel Mogoșanu, s-a declarat nemulțumit de randamentul jucătorilor testați în acest duel cu bulgarii.

„Ludogorets are un plus mare la capitolul fizic. Ne-au dominat total, au avut forță, o talie foarte bună… Sunt nemulțumit vizavi de jucătorii care au venit în această iarnă, sunt foarte multe lucruri de pus la punct, au foarte mari carențe. Am amestecat din jucătorii mei cu cei veniți în probe, care au fost cu noi în cantonamentul de iarnă, dar randamentul lor de până acum nu a fost unul la nivel ridicat. Singurul care m-a convins până acum este Ciutică, de la Dinamyk Craiova, care astăzi (ieri – n.r.) nu a jucat, pentru că este accidentat. Cei care au venit trebuie să înțeleagă că la CS Universitatea Craiova pretențiile sunt mult mai mari. Vom vedea ce decizii luăm asupra lor. Am avut și absențe pentru acest meci, Markovici, Screciu, Gârbiță, Sima și s-a simțit asta în jocul nostru, dar una peste alta bulgarii ne-au fost superiori. Ca idee, unsprezecele meu este cristalizat, iar tot ce putem aduce va trebui să fie de valoare. Ne vom lupta în continuare pentru titlu, însă nu va fi ușor, pentru că și Dinamo 1948, dar și Viitorul și-au îmbunătățit loturile“, a declarat antrenorul Daniel Mogoșanu.

„A fost un test util, în care am vrut să vedem mai mulți jucători, pentru că mai sunt câteva zile până la expirarea perioadei de transferuri. Sper ca antrenorii noștri să se edifice asupra tinerilor pe care vrem să-i aducem. O să le întoarcem vizita, la vară o să mergem la Razgrad și e posibil să deplasăm acolo și alte grupe. Au fost mai buni astăzi, au fost superiori, dar am văzut unde mai avem de muncit. Sper să mai aducem echipe puternice din țările vecine, pentru că numai așa putem să vedem nivelul în care ne aflăm“, a spus managerul Centrului de juniori al CS Universitatea Craiova, Silviu Bogdan.