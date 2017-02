» Handbal (f): SCM Craiova – CSM Bucureşti, scor 25-30, în Liga Naţională

Echipa feminină de handbal SCM Craiova a fost învinsă astăzi, pe teren propriu, cu scorul de 30-25 (15-12), de CSM Bucureşti, campioana României şi totodată câştigătoarea Ligii Campionilor, într-un meci din cadrul etapei a 18-a din Liga Naţioanală.

Partida din Sala Polivalentă a fost urmărită de aproximativ 3.500 de spectatori, iar la final sute de copii au coborât pe parchet pentru a lua autografe şi a se fotografia cu jucătoarele celor două echipe.

Campioanele de la CSM, antrenate de craioveanul Aurelian Roşca, au fost primite cu flori. Şi jucătoarele de la SCM Craiova au primit flori înainte de startul partidei.

Pentru SCM Craiova au evoluat: Dumanska, Stanciu – Nikolic 5 goluri, Zamfir 9, Andrei 3, Apipie 2, Landre 4, Trifunovic 1, Ianaşi 1, Şelaru.

La CSM Bucureşti au jucat: Ungureanu – Martin 8, Torstensson 6, Mehmedovic 5, Curea 3, Gulden 2, Niombla 2, Lobach 1, Bohme 1, Ayglon 1, Bazalia, Manea.

Declaraţii după meci:

Aurelian Roşca, antrenor CSM Bucureşti: A fost un meci disputat, aşa cum mă şi aşteptam. Noi venim după o serie de jocuri atât în Liga Campionilor, cât şi în campionatul intern. Echipa din Craiova a avut mai mult timp la dispoziţie să pregătească acest meci. Felicit jucătoarele formaţiei gazdă pentru dăruirea de care au dat dovadă, au speculat foarte bine căderile noastre şi ratările. Au făcut acelaşi joc rapid pe care Craiova îl face mereu şi în minutul 45 chiar s-a pus problema câştigătoarei acestui joc. Bineînţeles, experienţa şi-a spus cuvântul, poate şi faptul că Băbeanu a fost accidentată. Doresc succes Craiovei în continuare. Pe noi ne aşteaptă un joc foarte greu la Larvik şi va trebui să fim mult mai concentrate decât azi. Atmosfera a fost deosebită în tribune, le mulţumesc suporterilor pentru primirea făcută. Am revenit cu emoţii în Craiova, au fost momente frumoase. Eu sunt craiovean şi rămân craiovean”.

Bogdan Burcea, antrenor SCM Craiova: Aşa cum am promis înainte de meci, am încercat să oferim o replică cât mi bună echipei campioane. Pe alocuri am reuşit, în trei patru momente, dar nu am reuşit să gestionăm situaţia şi am făcut nişte greşeli tehnice nepermise. Presiunea şi-a spus cuvântul, dar a existat dorinţă şi atitudine din partea jucătoarelor noastre. Mulţumim publicului numeros care ne-a urmărit azi. Singura şansă pe care o aveam, prin prisma faptului că ei au apărare solidă, am pregătit fazele rapide, însă lipsa de efectiv şi soluţiile restrânse pe care le avem au făcut să nu mai avem energie, să nu facem faţă în apărare, să ne repliem. Felicit fetele pentru atitudine. Sper ca Băbeanu şi Paşca să se refacă. Băbeanu a suferit alarteri seară o entorsă la genunchi”.