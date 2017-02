» Meci crucial pentru voleibaliștii craioveni în Liga Campionilor

Campionii României dispută astăzi (ora 19.00) ultimul meci pe teren propriu în faza grupelor din Liga Campionilor. Elevii lui Dan Pascu vor primi vizita campioanei Sloveniei, Volley Club Ljubljana, iar echipa care va câștiga își va mări șansele de calificare în faza următoare a competiției.

Debutanți în Liga Campionilor, voleibaliștii de la SCM-U Craiova au avut un parcurs suprinzător de bun, care le-a adus patru puncte în grupa D. Jocul bun prestat de elevii lui Dan Pascu i-au făcut pe toți craiovenii să spere că SCM-U ar putea avansa în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.

Oltenii au astăzi un joc extrem de important, urmând să înfrunte, în Sala Polivalentă, de la ora 19.00 (DigiSport), campioana Sloveniei, Volley Ljubljana, în etapa a cincea din grupa D, o grupă în care, cu excepția liderului Azimut Modena, calificat fără emoții în faza următoare, celelalte trei formații speră și ele că vor avansa.

Modena ocupă primul loc, cu 11 puncte, SKRA Belchatow se află pe locul secund, cu 6 puncte, Craiova ocupă locul trei, cu 4 puncte, iar Ljubljana se situează pe ultimul loc, cu 3 puncte.

În meciul tur, disputat în decembrie la Ljubljana, SCM-U Craiova a fost aproape să obțină victoria, dar a fost învinsă cu 3-2.

Un succes în meciul de azi, chiar și cu 3-2, le-ar mări lui Laurențiu Lică și colegilor săi șansele de calificare.

Bartha: Vrem să ne autodepășim

Jucătorii craioveni au disputat săptămâna trecută două meciuri, ambele în deplasare, la Galați și Caransebeș, și resimt oboseala. La Caransebeș, alb-albaștrii au câștigat cu 3-2, iar Cristian Bartha a spus că situația a fost aceeași ca înaintea meciului de debut în Liga Campionilor, cu Belchatow, atunci când SCM-U s-a impus cu 3-1. „Venim după un meci foarte greu la Caransebeș, în care am pierdut un punct. Așa s-a întâmplat și înaintea meciului cu Belchatow, pierdusem un punct cu Bacău, apoi am câștigat acel meci cu polonezii. Sper să se repete și acum acest scenariu și să câștigăm cu Ljubljana. În meciul din tur cu slovenii am jucat foarte bine. Puteam câștiga cu 3-1, dar am pierdut cu 3-2. Acum sper să facem un joc bun, cum facem de obicei în Liga Campionilor. Dacă ne vom impune, avem o șansă de calificare“, a spus Bartha.

Jucătorul craiovean a măturisit că pentru el este o plăcere să joace în Liga Campionilor, nu simte nici o presiune. „Pentru mine este ca și o motivație, nu simt presiunea în Liga Campionilor, nici din partea celor de la club. Luăm această competiție ca pe un cadou pentru că nimeni nu se gândea să avem parcursul până acum. Toți vrem să ne autodepășim. Și antrenorul ne-a cerut să ne eliberăm, să jucăm cu plăcere, să încercăm unele execuții pe care în campionat ești un pic mai temător să le faci, ca să nu greșești“, a completat coordonatorul de joc al oltenilor.

Colegul său de echipă, Marian Bala, a mărturisit că el nu a făcut calcule în ceea ce privește o posibilă calificare în faza următoare a Ligii Campionilor și a completat că publicul craiovean reprezintă al optulea jucător pentru echipă: „Ljubljana este o echipă destul de bună. Acum avem și publicul de partea noastră și sperăm că vom câștiga și vom aduna cât de multe puncte este posibil să mergem mai departe. Aportul publicului contează foarte mult. Oamenii vin la sală, noi îi auzim când ne susțin și ne dau un implus foarte mare. Sunt al optulea jucător“.

Jucătorii resimt oboseala

Programul foarte încărcat, cu meciuri din trei în trei zile, i-a cam obosit pe jucătorii craioveni, lucru evidențiat și de antrenorul Dan Pascu, care a pus pierderea unui punct la Caransebeș și pe seama acestui fapt. „Ritmul acesta își pune amprenta asupra stării fizice a jucătorilor. La Caransebeș a fost un meci extraordinar de greu. Ne-am așteptat să fie așa, am simțit o oboseală la jucători. Când câștigi două seturi destul de clar și conduci în setul trei nu prea ai scuze, dar a venit acea relaxare pe fond de oboseală. Până la urmă, jucătorii mei au înțeles să forțeze în setul cinci, îi felicit. Acolo am jucat în condiții inadecvate. Ne-am antrenat la 12 grade și am jucat la 13 sau 14 grade“, a explicat Pascu.

Slovenii, buni la serviciu, apărare și preluare

Despre adversarul de azi, antrenorul campioanei României a spus că este unul de temut, o echipă fără vedete, dar foarte bine organizată, care a urmărit cu atenție jocul Craiovei. „Ca antrenor, apreciez foarte mult această echipă. Când am făcut pregătirea meciului tur am fost impresionat de abilitățile jucătorilor lor, de organizarea foarte bună a echipei. Jucătorii lor stăpânesc foarte bine toate elementele de bază. M-au impresionat în mod special serviciul, apărarea și preluarea. Sunt convins că va fi un meci poate mai greu ca acela din tur, pentru că am jucat foarte bine şi la Modena și am fost aproape să câștigăm setul doi, dar când au venit italienii aici nu ne-au dat nici o șansă. Așa va face și Ljubljana, au destule meciuri cu noi, vor pregăti foarte bine jocul. Vor veni la victorie. Trei echipe au șanse să se califice, lupta va fi strânsă, iar totul va depinde poate de mici detalii“, a completat tehnicianul craiovean.

Un bilet de intrare la meciul de azi costă cinci lei.

Aseară, după închiderea ediției, s-a disputat celălalt meci din grupă, Azimut Modena – Belchatow. În ultima rundă din grupă, SCM-U Craiova va juca pe terenul polonezilor de la Belchatow.

Rezultate Liga Campionilor, grupa D

Etapa 1: Azimut Modena – Volley Ljubljana 3-2, SCM-U Craiova – SKRA Belchatow 3-1; etapa 2: SKRA Belchatow – Azimut Modena 1-3, Volley Ljubljana – SCM-U Craiova 3-2; etapa 3: Azimut Modena – SCM-U Craiova 3-1, Volley Ljubljana – Belchatow 1-3; etapa 4: Belchatow – Ljubljana 3-1, SCM-U Craiova – Azimut Modena 0-3.