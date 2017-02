» Alb-albaștrii își fac curaj pentru derbiurile cu Steaua și Dinamo

CS Universitatea Craiova a început de luni după-amiază pregătirile pentru marele derbi cu Steaua București, programat sâmbătă, de la ora 20.00, pe stadionul „Municipal“ din Drobeta Turnu Severin. Spunem marele derbi, pentru că sunt multe aspecte care îi obligă pe olteni la victorie, nu doar vechea rivalitate. În primul rând, sunt cele trei puncte puse în joc care ar asigura prezența grupării alb-albastre în play-off-ul mult dorit, fază care le permite elevilor lui Gigi Mulțescu să lupte pentru podiumul Ligii I, pentru cupele europene și pentru mai mulți bani din drepturile tv. În al doilea rând, ar fi o revanșă de luat după nedreptatea din meciul tur, când trupa lui Laurențiu Reghecampf a câștigat cu 2-1 pe Arena Națională, grație unui penalti inventat de arbitrul Radu Petrescu. O victorie ar aduce un plus de moral și pentru dubla confruntare cu Dinamo, din campionat și Cupă, ca să păstrăm ordinea. Ținând cont de toate acestea, alb-albaștrii au strâns repede rândurile după episodul nefericit de la FC Botoșani și sunt foarte concentrați pentru marile bătălii care urmează.

Presiunea a crescut după înfrângerea cu Botoșani

Antrenorul Craiovei, Gigi Mulțescu, a admis că presiunea este și mai mare acum, după înfrângerea suferită pe terenul celor de la FC Botoșani, dar nu concepe ca elevii săi să nu facă o partidă bună contra Stelei și să încheie socotelile privind accederea în play-off. Strategul echipei CS Universitatea a vorbit și despre dubla întâlnire cu Dinamo de la finalul lunii, considerând că sorții puteau fi mai buni în privința adversarei din sferturile Cupei României. „Cel mai greu meci e primul, cu Steaua, un adversar direct în lupta pentru play-off. Acest meci este important și pentru noi, dar și pentru fanii noștri, de aceea trebuie să-l câștigăm. Steaua are un lot foarte bun, are jucători care pot decide jocul, așa că trebuie să fim atenți. Presiunea este autoimpusă mai demult, dar acum, după înfrângerea din meciul cu Botoșani e și mai mare, pentru că avem un program foarte greu în continuare. Știu că sunt mulți steliști în Severin, dar sunt convins că o să avem o superioritate netă în stadion. Nu cred că are Steaua mai mulți suporteri decât avem noi la Severin. S-a văzut că suntem iubiți și la meciurile trecute cu Dinamo și CFR Cluj, deci nu-mi fac probleme din acest aspect“, a declarat Gigi Mulțescu.

„Puteam să picăm și mai bine în Cupa României, cu Voluntari sau cu Mioveni, dar dacă așa ne-au hărăzit sorții… Poate că e mai bine să o întâlnim pe Dinamo, pentru că, dacă reușim să o eliminăm, ne creăm un culoar pentru finală. Este un avantaj faptul că o să jucăm în Cupă pe teren propriu, dar deocamdată hai să ne concentrăm pe meciul cu Steaua“, a completat tehnicianul formației din Bănie.

„E bine că am picat cu Dinamo în Cupă“

Și căpitanul Andrei Ivan este temperat în declarații în privința confruntărilor viitoare. „Mai avem trei meciuri foarte importante în campionat (Steaua, Dinamo, Mediaș – n.r.) și trebuie să luăm măcar trei puncte, dar eu aș fi bucuros să luăm nouă. Cel cu Steaua este cel mai important acum, pentru că este primul. Trebuie să ne mobilizăm, să câștigăm sâmbătă. Nu este important cine marchează, contează să luăm cele trei puncte cu Steaua. Noi rugăm toți suporterii noștri să ne susțină, pentru că ei ne dau un moral foarte bun când sunt alături de noi pe stadion. În ceea ce privește Cupa, este bine că am picat cu Dinamo, pentru că va fi un derbi foarte frumos, îl așteptăm cu interes și, bineînțeles, ne dorim să-l câștigăm. Normal ar fi să jucăm pe «Extensiv», dar dacă nu avem nocturnă acolo meciul se va disputa la Severin. E acceptabil ca adversar Dinamo, chiar dacă e o echipă foarte bună. Noi ne luptăm și pentru Cupă, și pentru campionat. Va fi foarte greu să realizăm eventul, dar un trofeu este posibil și m-aș bucura să-l câștig“, a comentat Andrei Ivan.