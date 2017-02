» Stoican s-a înclinat în fața „Regelui“

Formația Pandurii Târgu Jiu a fost învinsă cu scor de neprezentare, 0-3, în partida disputată ieri seară, la Ovidiu – Constanța, în fața echipei FC Viitorul, partida contând pentru etapa a 23-a. Golurile liderului Ligii I au fost marcate de Iancu (30), Chițu (37-penalti) și F. Coman (81).

FC Viitorul: Râmniceanu – Benzar, Hodorogea, Boli, Ganea – Roșu (57, Vina), Nedelcu, Purece – Iancu (71, F. Coman), Morar (57, Casap), Chițu. Antrenor: Gică Hagi.

Pandurii Târgu Jiu: Stanca – Negoiță (46, Samson), Ene, Ilie, Bușu – Zaina, Stana – Hlistei, Surugiu, Pîrcălabu (70, Dodoi) – Negruț (57, Dănăricu). Antrenor: Flavius Stoican.

Cartonașe galbene: Casap / Ene, Samson, Ilie.

Au arbitrat: Adrian Comănescu – Marius Nicoară, Bogdan Gheorghe; Cătălin Buși.

În urma acestei înfrângeri, Pandurii ocupă locul 12, iar în etapa viitoare va evolua la Severin în compania Concordiei Chiajna, confruntarea fiind programată duminică, de la ora 17.30.

„Am întâlnit viitoarea campioană“

La finalul întâlnirii, antrenorul gorjenilor, Flavius Stoican, și-a „scos pălăria“ în fața celor de la FC Viitorul și l-a periat pe Gică Hagi, afirmând că elevii săi vor fi campioni la sfârșitul ediției de campionat.

„Am văzut o echipă care joacă fotbal, pasează, jucători care ştiu cum să se demarce, să îşi creeze situaţii. Am întâlnit viitoarea campioană. Cred că Viitorul este cea mai bună echipă din acest campionat, nu le-am putut face faţă. Am crezut că putem înainte de meci. Le-am zis jucătorilor că dacă vom câştiga duelurile unu la unu, vom reuşi un rezultat bun. Dar am pierdut la acest capitol şi adversarii şi-au creat uşor spaţii. Am încercat să ne apropiem de ei ca nivel, dar am fost departe. Mai avem mult de muncă. Viaţa este o selecţie… Intri pe teren, arăţi ce poţi, dacă nu faci bine, treci pe bancă şi îţi aştepţi rândul. Trebuie să muncim în continuare şi să arătăm că partida de azi (ieri – n.r.) a fost doar un accident. Meciul nostru concret ca o finală este următorul, cu Concordia Chiajna. Suntem atenţi şi la meciurile celor de la ASA şi ACS Poli, depindem de rezultatele lor. La momentul acesta, suntem o echipă mică, avem puţine zile împreună, nu suntem favoriţi cu nimeni. Sper să producem surpriza când nimeni nu ne dă nicio şansă“, a declarat Flavius Stoican, la Digi Sport.

„Am jucat un fotbal foarte bun“

La rândul său, Gică Hagi, antrenorul echipei FC Viitorul, a declarat că formaţia sa se află pe drumul cel bun, însă dezamăgirea rămâne numărul mic al suporterilor prezenţi pe stadionul din Ovidiu.

„Merităm felicitări pentru prima repriză, nu pentru a doua. Am jucat un fotbal foarte bun, aşa cum trebuie, am dominat, am avut o posesie foarte bună. Am marcat un gol foarte frumos care a fost anulat. În repriza a doua a fost un joc confuz, au avut şi ei ocazii, am marcat şi noi un gol. Fericirea e mare, mergem pe linia noastră, echipa arată bine, sunt mulţumit din multe puncte de vedere. Sper să fim mai în formă de la meci la meci. Sunt puţin dezamăgit că am avut puţini suporteri în seara asta. Echipa joacă bine, la stadion sunt condiţii bune şi mă aşteptam să avem mai mulţi suporteri. Suntem acolo sus şi sincer să fiu, aşteptăm să avem stadionul plin, cum a fost anul trecut. Dacă nici la noi nu vin supoterii, e un mare semn de întrebare“, a spus Gică Hagi.