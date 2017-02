» Fed Cup – Sorana Cîrstea: Nu este o tragedie că am pierdut trei întâlniri

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a declarat aseară, după înfrângerea cu 3-1 suferită în fața Belgiei, că nu este o tragedie faptul că România a pierdut trei întâlniri consecutive în Fed Cup, deoarece a avut adversare Cehia și Germania, echipe foarte puternice care au în componență jucătoare de top, informează Agerpres.

„Nu consider că este o tragedie că am pierdut trei întâlniri la rând. Inițial am câștigat șapte la rând, apoi am pierdut cu Cehia, care era câștigase Fed Cup de trei ori la rând. Lumea vede doar înfrângerea. Apoi a venit Germania, unde Kerber tocmai câștigase Australian Open. Puteau să fie trei jucătoare în teren că ea tot le bătea la ce încredere avea. Deci fetele și-au făcut treaba. Noi venim aici și dăm tot ce avem mai bun și zic eu că nu avem ce să ne reproșăm. Sperăm să avem o echipă solidă în aprilie și să iasă lucrurile bine”, a spus ea.

„Nu le-am subestimat pe adversare”

Sorana Cîrstea susține că nimeni din echipa României nu le-a subestimat pe jucătoarele belgiene. „Mă uitam pe statistică azi, Wickmayer a avut 139 de puncte în meciul de ieri, eu am avut 138. Deci meciul s-a pierdut la un punct. Zici că ai pierdut cu 3-1 cu Belgia, da, dar totul a depins de o minge sau două. Nu le-am subestimat pe adversare, ne-am făcut treaba. Noi am încercat tot ce am putut”, a menționat ea.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Monica Niculescu a declarat că jucătoarele belgiene au arătat un tenis bun în această întâlnire și a precizat că s-a simțit foarte bine alături de Sorana Cîrstea în meciul de dublu. „Ne uităm noi la clasament, dar belgiencele pot să producă un tenis bun. Iar în week-end-ul acesta au făcut-o. Am mai jucat cu Sorana la dublu, nu mai știu câți ani sunt… cred că 8-9 ani. Avem și o semifinală la Paris, am avut meciuri împreună destule. Iar azi mi s-a părut că am făcut o echipă bună în teren, ne-am simțit bine și am terminat repede jocul”, a precizat Niculescu.

Echipa de tenis a României a pierdut cu scorul de 1-3 întâlnirea cu Belgia disputată sâmbătă și duminică, la Sala Polivalentă din București, în primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup.

Belgia și-a asigurat victoria după ce a câștigat primele trei meciuri de simplu. Sâmbătă, Kirsten Flipkens a învins-o pe Monica Niculescu în două seturi, cu 6-3, 6-4, Yanina Wickmayer a trecut în trei seturi de Sorana Cîrstea, cu 7-6 (4), 5-7, 7-5, iar ieri Elise Mertens a dispus de Irina Begu cu 3-6, 7-5, 7-5. Al patrulea meci de simplu nu s-a mai desfășurat. Punctul de onoare al României a fost adus de Sorana Cîrstea și Monica Niculescu care au câștigat cu scorul de 6-2, 6-0 partida de dublu cu cuplul Kirsten Flipkens/Maryna Zanevska.