» Fotbal / Elevii lui Mulțescu au „patinat“ de pomană la Botoșani

După jocul entuziasmant cu FC Voluntari și declarațiile războinice venite dinspre Moldova, toți suporterii din Bănie se așteptau ca echipa CS Universitatea Craiova să meargă la FC Botoșani și să le închidă gura lui Leo Grozavu și elevilor săi printr-o evoluție excelentă și un scor pe măsură în meciul de sâmbătă. Nu a fost însă așa, terenul înghețat și temperatura foarte scăzută și-a pus amprenta asupra întâlnirii și le-a făcut viața grea jucătorilor, în special oltenilor. Gruparea alb-albastră a suferit din plin, a fost dominată ca în nici un alt meci și nu a contat în atac, în timp ce moldovenii au compensat tehnica slabă prin forță, agresivitate și dăruire. CS Universitatea s-a străduit din răsputeri să obțină un punct, dar a pierdut spre final, la singura greșeală a defensivei conduse bine de Apostol Popov. Visătorul Acka l-a „pierdut“ pe Kuku din marcaj, iar acesta a reluat de la cinci metri, printre picioarele experimentatului Pedro Mingote, o pasă venită de la fostul atacant al Craiovei, Andrei Hergheligiu, confirmând din nou complexul craiovenilor în privința jocurilor de la Botoșani (87, 1-0). Gigi Mulțescu a încercat să mai salveze ceva prin introducerea lui Măzărache și Gustavo spre final, dar alb-albaștrii, deși au presat, nu au „desfăcut“ apărarea Botoșaniului și au părăsit terenul cu capul plecat.

FC Botoșani: Albuț – Ungurușan, Tâncu, Burcă, Mușat – Vașvari, Cucu – Roman (80, Hergheligiu), Morunțan (56, Fulop), Buș – Kuku (90+1, Bordeianu). Antrenor: Leo Grozavu.

CS Universitatea Craiova: Mingote – Dimitrov, Popov, Acka, Bucurică – Mateiu, Zlatinski, Băluță (90, Măzărache) – Bancu (90, Gustavo), Rocha (46, Fajic), Ivan. Antrenor: Gigi Mulțescu.

Cartonașe galbene: Ungurușan, Roman, Albuț / Popov, Gustavo.

Au arbitrat: Marius Avram – Vasile Marinescu, Miclos Nagy; Iulian Dima.

Observatori: Marian Salomir, Viorel Anghelinei.

Statistica jocului: posesie: 58% – 42%; ocazii de gol: 8-2; șuturi pe poartă: 5-1; șuturi pe lângă poartă: 3-1; lovituri libere: 17-21; cornere: 8-1; ofsaiduri: 5-2; aruncări de la margine: 52-34; intervenții portar: 1-4.

În urma acestei înfrângeri CS Universitatea Craiova a rămas pe locul trei, cu 40 de puncte.

Mulțescu a recunoscut că alb-albaștrii au făcut figurație

Antrenorul formației CS Universitatea Craiova, Gigi Mulțescu, a admis că echipa sa nu a jucat nimic și s-a consolat cu ideea că nu s-a accidentat nimeni și că nu s-au luat cartonașe galbene, punctând totodată că FC Botoșani a meritat victoria.

„Ei s-au adaptat mai bine la condițiile de joc, au fost mai agresivi. Unii dintre jucătorii noștri s-au protejat, au fost preocupați de starea terenului, n-au vrut să se accidenteze. Una peste alta, Botoșaniul a meritat victoria. În prima repriză ei au fost la controlul jocului, iar noi am avut niște contraatacuri sporadice, însă ultima execuție a suferit și din cauza terenului, dar și din lipsă de concentrare. Am realizat două obiective: nu ne-am accidentat și nu am luat cartonașe. Măcar asta, dacă nu am reușit să câștigăm cel puțin un punct. În repriza a doua am fost mai periculoși, am avut forță în atac prin intrarea lui Fajic, am reușit să aducem mingi în careu, să avem ocazii, dar dacă nu ai execuții… Am vrut să se amâne această partidă. Majoritatea jucătorilor, care nu sunt atât de puternici fizic, au acuzat starea terenului. Plus că am făcut vreo două zile pe drum, antrenament am făcut la București, a fost și ceva oboseală, dar, în fine, nu am fost adaptați la joc. Nu am intrat la bătaie în joc, pentru că ei au simulat contactele și au intrat foarte tare. Arbitrajul a fost extraordinar, nu am ce să reproșez. Am pierdut foarte multe dueluri și am luat gol la o fază care nu anunța nimic, dar ăsta este fotbalul“, a explicat Mulțescu, la Digi Sport.

„Sperăm să avem și noi o atitudine schimbată cu Steaua“

Strategul Craiovei a vorbit și despre viitoarea întâlnire, cu FCSB, programată sâmbătă, de la ora 20.00, la Severin, spunând că se așteaptă la o altă atitudine din partea lui Ivan și a colegilor lui.

„Meciul cu Steaua este unul de referință pentru noi și pentru suporteri. Sperăm să avem și noi o atitudine schimbată total, să fim mai harnici, mai agresivi, mai rapizi și mai eficienți. Nu știu dacă se va prezenta Steaua la Severin, întrebați-l pe Reghecampf că el a declarat că nu se prezintă la meci, nu eu. Întrebați LPF-ul dacă putem să jucăm acolo, pentru că am susținut deja patru sau cinci meciuri, dar la regulamente nu mă bag“, a comentat Gigi Mulțescu.

Mingote: Când joci în aceste condiții se egalează nivelul echipelor

Debutant la CS Universitatea Craiova, portarul portughez Petro Mingote a afirmat că echipa sa a pierdut din pricina condițiilor de joc: „Sunt supărat că am pierdut, am luat gol aproape de sfârșitul meciului și nu am reușit să întoarcem rezultatul. Din păcate am jucat în condițiile pe care le-ați putut observa cu toții… Cred că în momentul când joci în aceste condiții se egalează nivelul echipelor și s-a văzut că astăzi a fost un meci greu pentru noi. Pe linia porții era gheață, alunecam, nu aveam stabilitate și nu am putut face mai mult“.

Leo Grozavu, fericit

La rândul său, Leo Grozavu, antrenorul guraliv al echipei FC Botoșani, și-a felicitat elevii și a „înțepat“ subtil gruparea CS Universitatea Craiova.

„Suntem o echipă care atunci când ne mobilizăm putem să punem probleme oricărui adversar. Vreau să felicit băieții, au făcut un joc extraordinar și din punct de vedere tactic și atitudine și nu în ultimul rând celor care au făcut posibil desfășurarea jocului, organizatorilor, celor de la municipalitate. La prânz nu credeam că putem juca, dar mă bucur că am făcut-o. Nu pot să spun că această victorie e ca o revanșă față de meciul din tur. Craiova nu a câștigat niciodată la Botoșani și a fost acel război al declarațiilor, nu provocat de noi, în nici un caz. Mi s-au părut exagerate acele declarații vizavi de arbitraj și de aceea am reacționat și eu. Noi jucăm pe teren, nu suntem protejații nimănui“, a comentat Leo Grozavu.