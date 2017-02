» Alb-albaștrii merg la „război“

CS Universitatea Craiova întâlnește sâmbătă, de la ora 18.00, în Moldova, pe FC Botoșani, confruntarea contând pentru etapa a 23-a din Liga I. Disputa a fost la un pas să fie reprogramată din cauza condițiilor meteo, la Botoșani a nins foarte mult în ultimele zile, a fost și foarte frig, temperaturile ajungând la -22 de grade Celsius, dar în urma vizitei făcute vineri seară comisia LPF a anunțat că terenul de pe „Municipal“ va fi practicabil la ora jocului.

Grozavu facepe grozavu

În ciuda frigului, partida se anunță extrem de încinsă și asta pentru că antrenorul rivalilor, Leo Grozavu, nu a uitat de conflictul avut cu publicul din Bănie în meciul tur și anunță că oltenii vor beneficia de un tratament „preferențial“ la Botoșani, comentând ironic și pe tema condițiilor de joc.

„Nu noi am programat jocurile în luna februarie. Ne cerem scuze celor de la Craiova că nu putem să le punem la dispoziţie un gazon ca în mijlocul verii. Se joacă pe zăpadă, pe noroi, nu avem ce face. Nu cred că la noi la poartă trebuie să bată pentru amânare. Noi vom încerca să punem la dispoziţie cel mai bun teren pentru că Botoşaniul a demonstrat că are nevoie de teren bun ca să poată juca fotbal. Nu am fost o echipă care am descălţat adversarii. Construim, jucăm mult pe atac. Ca de fiecare dată, noi ne propunem să câştigăm jocul. Avem o perioadă de secetă, nu am mai reuşit de mult să câştigăm pe teren propriu. A venit momentul să demonstrăm că putem bate pe oricine și Craiova ne este la îndemână. Deja au început cei de la Craiova să se plângă, arbitrajul, e Kosovo la Botoşani, terenul… de parcă Craiova ar avea vreun teren de biliard. În toamna trecută am jucat pe un teren execrabil, noi am ieşit cu o grămadă de jucători accidentaţi și am avut o eliminare gratuită. E o practică în fotbalul românesc, să plângi înaintea meciului de la Botoşani. Jucăm pe teren, Botoşaniul nu e o echipă protejată“, a declarat Leo Grozavu. „Să nu uităm ce s-a întâmplat în tur la Craiova. Pe margine a fost o manifestare de Liga a V-a şi de Papua Noua Guinee. Sticle aruncate din tribună în cap la antrenori, scuipături, înjurături ca la uşa cortului. La un club şi un oraş care îşi doreşte să participe în competiţiile europene… Ar trebui să fie mai atenţi la bârna din ochii lor. Va fi război la Botoşani, sâmbătă la ora jocului. Cei de la Craiova să se aştepte la război. Trebuie să dea foarte mult ca să câştige la Botoşani. Îi aşteaptă un meci foarte greu“, a mai declarat antrenorul Botoşaniului.

Dună: Oriunde mergem, trebuie să ne gândim la victorie

Antrenorul secund al Craiovei, Marin Dună, știe că misiunea de la Botoșani este dificilă, dar a subliniat că alb-albaștrii sunt capabili de victorie.

„Va fi greu meciul, pentru că FC Botoșani e o echipă agresivă, dar și noi am arătat că suntem ofensivi și că avem jucători valoroși. Mergem să câștigăm trei puncte, pentru că noi suntem Craiova. Oriunde mergem trebuie să ne gândim la victorie. Trebuie să ne asigurăm matematic locul din play-off cu o victorie la Botoșani și după trebuie să pregătim ca la carte fiecare meci, pentru că toate vor fi foarte grele“, a spus Marin Dună, pentru GdS.

Oficialii olteni au rezolvat între timp și problema fundașului stânga, post care era descoperit pentru meciul cu FC Botoșani, deoarece Marius Briceag este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. După lungi tratative a fost adus sub comanda lui Gigi Mulțescu și Bogdan Bucurică, de la Concordia Chiajna.