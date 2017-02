» Gorjenii cred tot mai tare în salvarea de la retrogradare

Deși Pandurii Târgu Jiu a obținut cu mult noroc un punct în partida cu CSM Poli Iași, de la Severin, jucătorii și oficialii echipei au afișat un aer optimist în privința rămânerii în Liga I, ignorând problemele financiare și lipsa omogenității lotului pregătit din această iarnă de Flavius Stoican.

Mijlocașul Olivian Surugiu (foto), autorul celor mai mari ocazii ale gorjenilor, consideră că Pandurii a câştigat un punct important pentru moralul echipei. „E un rezultat de moral pentru echipa noastră, avem o echipă tânără şi puţin experimentată şi de aceea e un punct câştigat. Sperăm în continuare să avem rezultate pozitive în următoarele meciuri. Mi s-ar părea ceva normal să ne salvăm de la retrogradare, pentru că avem o echipă talentată şi ar fi un obiectiv realizabil. Sperăm ca jocul nostru bun să aducă mulţi suporteri la stadion la meciurile viitoare“, a declarat fostul fotbalist al CS Universitatea Craiova.

„Mă bucur că am făcut un meci foarte bun și le mulţumesc colegilor. Cred că meritam chiar şi victoria în seara asta“, a declarat autorul golului pandurilor, Sergiu Negruţ, venit la echipă pe ultima sută de metri înainte de disputa cu moldovenii.

„Viitorul, într-adevăr, nu sună aşa de sumbru. Am dovedit că avem jucători de calitate, dornici de afirmare. Îmi doresc să fie concentraţi la antrenamente şi meciuri, să-şi dea seama de şansa pe care o au, de a juca în Liga I la această vârstă“, a punctat căpitanul gorjenilor, portarul Răzvan Stanca.

„Sper să avem aceeaşi atitudine până la final“

Antrenorul grupării din Târgu Jiu, Flavius Stoican, își dorește ca elevii săi să fie la fel de concentrați și în meciurile următoare, considerând că rezultatul obținut cu CSM Poli Iași reprezintă un punct de plecare și de încredere.

„A fost un meci în care noi ne-am pus speranţe, chiar dacă am întâlnit una dintre cele mai bune echipe care se află în zona de play-out, dar cu gânduri de play-off. A fost destul de greu, dar mă bucur că am reuşit să nu cedăm până la final. Sper să avem aceeaşi atitudine până la final şi sunt convins că se va vedea de la zi la zi o creştere, pentru că am încredere că aceşti băieţi vor trece peste tracul Ligii I. Vreau mult mai multă încredere, pentru că posibilităţi cred că au. E un punct important, mai ales pentru moral, pentru că până la urmă am reuşit doar un punct. Dacă eram puţin mai atenţi puteam să luăm toate cele trei puncte. Acest egal ne dă încredere pentru viitor“, a spus Flavius Stoican, la conferința de presă.

Și Marin Condescu, membrul CA la Pandurii, privește viitorul cu ochi buni: „Bun și punctul acesta ținând cont că este un nou început. Având în vedere că mai avem forțe, adică jucători cu experiență care nu au evoluat acum, mă refer la Erico, Elton, Dănăricu și Ene, sunt speranțe de salvare. Vom avea și banca (rezervele – n.r.) la fel de bună precum echipa care a intrat în teren“.

Pandurii Târgu Jiu ocupă locul 11 în clasamentul Ligii I, cu 19 puncte, iar în etapa viitoare va evolua în deplasare, cu FC Viitorul, duelul fiind programat luni, de la ora 17.30.