» Alexandra Anghel și Ionuț Moise, imbatabili pe saltea

Cei doi luptători craioveni au obținut medalii de aur la Campionatul Național, iar clubul CS Universitatea Craiova a ocupat locul doi în clasamentul pe medalii, cu șase sportivi pe podium.

Luptătorii de la CS Universitatea Craiova au avut o evoluție bună la Campionatul Național de seniori, desfășurat la Reșița, weekendul trecut. Prima competiție din noul an le-a adus sportivilor antrenați de frații Aurel și Marius Cimpoeru șase medalii, câte două de fiecare culoare. În clasamentul pe cluburi, CS Universitatea Craiova a ocupat locul doi, la un singur punct în spatele clubului Dinamo, dar înaintea marei rivale din lupte, Steaua.

Alexandra Anghel (foto), singura fată de la CS Universitatea care a concurat la Reșița, a cucerit titlul de campioană națională la categoria 69 de kilograme. „Am decis de comun acord cu Alexandra să urce în categorie, de la 63 la 69 kilograme, și i se potrivește mai bine, nu mai trebuie să facă slăbire“, a explicat antrenorul Aurel Cimpoeru, pentru GdS. Pentru tânăra luptătoare, succesul obținut acum este o revanșă, după ce în aceeași perioadă a anului 2016, la Campionatul Național de la Craiova, urca, cu lacrimi în ochi, pe treapta a doua a podiumului de premiere. Luase medalie de argint la categoria 63 de kilograme și era tristă că nu își putuse apăra titlul cucerit cu un an înainte. „Concurez pentru al treilea an la senioare, acesta a fost al doilea meu titlu și sunt fericită. Mă așteaptă un an foarte încărcat și îmi doresc să urc pe podium și la competiții internaționale importante“, a spus ieri Alexandra, care acum se pregătește pentru Campionatul Național U23, programat peste două săptămâni.

Pariul lui Moise: să-și depășească antrenorul la numărul de titluri cucerite

Ionuț Moise și-a apărat cu succes titlul cucerit în 2016 la categoria 70 de kilograme. Multiplul campion a ajuns la trei medalii de aur, iar antrenorul său i-a urat să-l depășească. „Am făcut un fel de pariu cu el, să mă depășească. Acum are trei titluri, mai are nevoie de patru să mă întreacă, pentru că eu am șase“, a spus Aurel Cimpoeru.

Pe lângă Moise și Anghel, alți doi luptători de la CS Universitatea Craiova au fost foarte aproape să devină campioni la Reșița, pierzând la mare luptă medaliile de aur. Este vorba de Ion Plop (categoria 74 de kilograme) și Ion Pâslaru (86 de kilograme). Acesta din urmă a fost învins, după o finală electrizantă, de reprezentantul gazdelor Andrei Franț, care a avut o galerie puternică în spate.

Medaliați cu bronz au fost Sergiu Constantin (categoria 61 de kilograme) și Cristian Surugiu (categoria 65 de kilograme), în timp ce Gheorghe Constantin s-a clasat pe locul cinci la categoria 65 de kilograme. „Am fost foarte aproape să aducem acasă patru titluri naționale. Plop și Pîslaru au făcut un concurs bun, aveam speranțe și de la ei să ia titlul, dar au luat locul doi. La categoria 65 de kilograme am avut doi sportivi de-ai noștri care s-au luptat între ei, în drumul spre medalie. Suntem mulțumiţi de evoluția băieților și acum așteptăm concursurile inter­naționale, unde sperăm să urcăm pe podium, atât la Europene, cât și la Mondiale“, a completat antrenorul Aurel Cimpoeru.

După rezultatele înregistrate la Campionatul Național de la Reșița, campionii Ionuț Moise și Alexandra Anghel reprezintă prima opțiune la categoria lor de greutate pentru lotul național care va participa la Europenele din luna mai. De altfel, Alexandra este titulara categoriei sale atât la junioare, cât și la tineret și senioare.

O medalie pentru CSM

Celălalt club craiovean prezent la Campionatul Național, CSM, a avut o medaliată, Daniela Vârban, care a obținut bronz la categoria 53 de kilograme. La aceeași categorie, Andreea Vrejoiu s-a clasat pe locul cinci. Campioana europeană la cadete, Ștefania Priceputu, a fost eliminată în primul tur, fiind învinsă de campioana europeană la junioare Maria Cioclea (Târgoviște), la categoria 48 de kilograme. Ștefania s-a luptat cu o răceală puternică, a stat pe perfuzii înainte de plecarea la concurs, și a fost la două secunde distanță să câștige disputa cu Cioclea.