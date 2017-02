» Alb-albaștrii rămân concentrați

CS Universitatea Craiova a obținut sâmbătă cea mai concludentă victorie din acest sezon, 5-0 cu FC Voluntari, dar antrenorul Gigi Mulțescu rămâne cu picioarele pe pământ și vrea să le insufle și elevilor săi ideea de a rămâne concentrați.

„Ne bucurăm de victorie și atât, pentru că bate la ușă celălalt meci și încă nu suntem calificați în play-off. Mai sunt puncte în joc, mai sunt meciuri grele, așa că luăm meci cu meci și încercăm să obținem maximum posibil. Când vom intra în play-off și din punct de vedere matematic atunci putem să zâmbim mai mult. O să zâmbim cu gura până la urechi doar după ce se va termina campionatul și vom obține un rezultat notabil. Acum este o perioadă intermediară și suntem rezervați. Trebuie să fim modești, umili și muncitori în continuare. Echipa e harnică, se zbate, aleargă, caută să joace așa cum am hotărât împreună. Jocul nostru trebuie să fie spre poarta adversă, asta este rațiunea noastră. Golul e bun și pentru noi, pentru victorie, și pentru suporterii noștri“, a declarat Gigi Mulțescu.

„Băluță este în creștere“

Strategul alb-albaștrilor a făcut o scurtă caracterizare a jucătorilor care au mulțumit tribunele contra moldovenilor, Alex Băluță fiind printre evidențiații săi: „Băluță a fost și în sfârșitul primei părți din campionat unul dintre cei mai buni jucători ai noștri. Acum, cu Voluntari, a dat și două goluri, dar a și ratat incredibil o minge cu capul, o ocazie foarte clară, de la șase metri. A fost omul care a accelerat și a dinamizat jocul, a verticalizat. Este un jucător în creștere“.

Despre Radoslav Dimitrov, singurul jucător cooptat în această iarnă care a evoluat contra Voluntariului, Gigi Mulțescu a spus că are așteptări și mai mari de la el: „Pentru primul meci oficial alături de noi, ca să fiu tolerant, Dimitrov a jucat bine, dar a făcut și greșeli. A exagerat în unele momente, a vrut să facă mai mult decât se putea. A pierdut niște mingi și am avut probleme, dar l-a dublat bine Popov și e normal să se înțeleagă și să se completeze, pentru că sunt bulgari amândoi și sunt prieteni. Am glumit puțin, dar el trebuie să-și curețe jocul, pentru că un fundaș trebuie să aibă o evoluție sigură, nu să piardă mingi… Dar paharul e pe jumătate plin, a avut o evoluție bună, a crescut în repriza a doua“.

„Ivan s-a maturizat un pic“

Jocul cu Voluntari a fost primul meci oficial în care Andrei Ivan a fost căpitanul CS Universitatea Craiova, iar randamentul și comportamentul său au fost pe măsura așteptărilor.

„Eu nu fac schimbări inspirate, că am văzut că se tot folosește sintagma asta. Fac niște schimbări după o analiză, după o judecată, în funcție de ce am nevoie. Ce fac, dau cu banul? În ceea ce-l privește pe Ivan și banderola de căpitan, la el au fost argumente. Am considerat că randamentul lui poate fi influențat pozitiv și de banderolă, că îl responsabilizează mai mult. Astea au fost rațiunile și se pare că totul este în regulă. S-a maturizat un pic“, a comentat antrenorul, completat de președintele grupării din Bănie, Marcel Popescu: „Ivan s-a comportat ca un căpitan, altruismul pe care l-a avut la golul doi marcat de Băluță spune multe“.

„Nu contează că sunt căpitan, important este să marcăm cât mai mult. Sunt bucuros că am rămas la CS Universitatea Craiova și avem un obiectiv de atins în acest sezon. Când joci fotbal, te gândești să termini pe primul loc, nu să retrogradezi“, a declarat Andrei Ivan, care a primit aprecieri și din partea colegului său, Alex Băluță: „Andrei a fost altruist acum, așa cum am fost și eu cu alte ocazii, și cred că amândoi avem de câștigat dacă menținem acest aspect“.

Tunurile spre FC Botoșani

Insistențele lui Gigi Mulțescu privind seriozitatea în pregătire și abordarea partidelor par să-i fi „molipsit“ pe jucătorii Craiovei, cu toții știind că meciul următor, cu FC Botoșani, programat sâmbătă, de la ora 18.00, în deplasare, va fi foarte greu de câștigat.

„Trebuie să ne mobilizăm pentru meciul cu Botoșani și să mergem acolo cu gândul să câștigăm“, a spus Ivan.

„Vrem să continuăm pe aceeași linie. Jocul nostru s-a îmbunătățit, ne-am pus la punct acolo unde sufeream și sper să terminăm pe podium. Ne așteaptă un meci greu la Botoșani. Mai sunt patru finale, ca să le spun așa, din campionatul regulat, și trebuie să obținem maximum de puncte“, a menționat Alex Băluță.

La rândul său, conducătorul Marcel Popescu se gândește la jocul cu FC Botoșani și în perspectiva meciului cu FCSB, care urmează să se dispute la Severin și reprezintă o șansă de a face un pas înainte în clasament: „Drumul de aici începe și trebuie să ne responsabilizăm, pentru că urmează un meci important în deplasare, la Botoșani, după care vine Steaua la Severin. Trebuie să gestionăm bine următoarele jocuri“.