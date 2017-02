» Craiova, la înălțime!

CS Universitatea Craiova s-a impus categoric, scor 5-0 (2-0), în partida disputată sâmbătă, pe stadionul „Extensiv“, în compania echipei FC Voluntari, contând pentru etapa a 22-a din Liga I, prima din 2017. Golurile au fost marcate de Nuno Rocha (’33), Nicuşor Bancu (’44), Alex Băluţă (’48, ’66) și Andrei Ivan (’79).

CS Universitatea Craiova: Calancea – Dimitrov, Popov, Kelic, Briceag – Mateiu, Zlatinski (’87, Screciu), Băluţă (’77, R. Petre) – Rocha, Ivan (’81, Madson), Bancu. Antrenor: Gigi Mulţescu.

FC Voluntari: Bornescu – Filipov, Spahija, Maftei, Acsinte – Căpăţână, Tăbăcariu (’46, G. Deac), Lazăr, Marinescu – Cernat (’68, I. Balauru), Ivanovici (56, Curelea). Antrenor: Florin Marin.

În urma acestui rezultat, CS Universitatea Craiova ocupă locul trei, cu 40 de puncte, primele două poziții din Liga I fiind ocupate de FC Viitorul (45) și FCSB (41). În etapa viitoare, oltenii vor evolua pe terenul celor de la FC Botoşani, confruntarea fiind programată sâmbătă, de la ora 18.00.

Alb-albaștrii exultă

La finalul întâlnirii, antrenorul Gigi Mulțescu, președintele Marcel Popescu și fotbaliștii Alex Băluță și Andrei Ivan s-au declarat fericiți pentru victorie și pentru modul cum a fost obținută.

„Este o victorie foarte frumoasă, importantă, și ne bucurăm toți de ea. Am reușit să trecem de bariera de două goluri și să rezolvăm o parte din greșelile din trecut, legate de finalizare și de apărare. După ce am suferit vreo 20 de minute, pentru că oaspeții au fost foarte agresivi în defensivă, a trebuit să muncim mai mult și să contracarăm acel «bloc» de la mijlocul terenului, să câștigăm mingi și să atacăm poarta lor. După ce am înscris primul gol ne-am descătușat. După pauză, la 2-0, am blocat noi accesul spre poartă și, având jucători cu viteză în față, am reușit să profităm de spațiile lăsate libere și am mai înscris trei goluri. A fost unul dintre cele mai reușite meciuri ale noastre. Ne bucurăm și atât. Încă nu suntem calificați în play-off, mai sunt puncte în joc și trebuie să fim atenți“, a declarat Mulțescu.

„Cred că jucătorii de la Voluntari sunt mulțumiți că au scăpat doar cu cinci goluri primite. Jocul nostru a fost încântător. Dacă gazonul era puțin mai uscat, cred că rezultatul era și mai mare. Craiova va juca acest fotbal-spectacol în continuare“, a punctat Marcel Popescu.

„Este prima mea dublă din Liga I, prima dublă și la assist-uri. Sunt fericit că am reușit să obținem cele trei puncte și că i-am bucurat pe suporterii noștri. Este probabil cel mai reușit meci al nostru de acasă“, a menționat Băluță, desemnat de fani „Omul meciului“ în urma unui sondaj realizat de site-ul clubului.

„Sunt foarte bucuros că am câștigat. În acest joc am și ratat, dar am și înscris cinci goluri foarte frumoase. Am fost altruist la unul dintre golurile lui Băluță, dar nu contează asta, important este că s-a marcat“, a spus căpitanul Ivan.

Evoluția grupării din Bănie l-a impresionat și pe antrenorul lui FC Voluntari, Florin Marin: „Craiova ne-a fost superioară. Au câștigat absolut meritat și îi felicit. În momentul acesta, Craiova arată foarte bine, a avut evoluții foarte bune și în prima parte a campionatului și eu cred că se poate bate pentru titlul de campioană“.

Pentru galerie foto, click aici.