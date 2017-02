» Fotbal / CSO Filiași a spulberat-o pe Dunărea Calafat (galerie foto)

Divionara C CSO Filiași a umilit-o sâmbătă, pe stadionul „Aripile“ din Craiova, pe penultima clasată în Liga a IV-a Dolj, Dunărea Calafat. A fost 9-0 (3-0) pentru trupa lui Florin Șoavă, iar golurile au fost marcate, în ordine, de Sorin Stanca, Claudiu Bălan, Fabian Crușoveanu, Marian Văduva, Sorin Papa, Alin Pârvuică, Marius Duriță, Robert Rizea și Daniel Calu.

CSO Filiași, prima repriză: Mogoșanu – Tudoran, Chircan, Tereche, Crușoveanu – Bogdanovici, Borhot, M. Popescu, Borneci – Cl. Bălan, Stanca.

CSO Filiași, repriza a doua: Al. Oprița – Ciocârlă, Lupu, Calu, Iacobescu – Miroiu, Duriță, Papa, Rizea – Pârvuică, Văduva.

Antrenor: Florin Șoavă.

Dunărea Calafat: L. Ghiță – Iureș, Roșianu, Săpăceanu, Ciocioană – Shuster, Mihalache, Târâș – Cristi Drăghici, Căldăraru, Dobre. Au mai intrat: Simion, Mirici – Puican, Cosmin Drăghici, Giubelan, Chiriță, Tiță, Gârjaliu, Matei, Biban.

Antrenor: Claudiu Oncică.

Au arbitrat: Ionuț Nițoi – Florentin Andrei, Constantin Spătărelu.

„Am întâlnit o echipă de copii și am dominat partida de la un capăt, la altul. Important pentru noi a fost că am văzut la lucru mai mulți jucători tineri, i-am împărțit în două și am echilibrat echipa. Le-am spus băieților că nu mai vreau să trăiesc rușinea de data trecută, când ne-au învins niște copii (Academia „Gică Popescu“ U19 – n.r.), să dea tot ce-i mai bun, pentru că din momentul ăsta sita cerne. Am făcut un joc bun, și cu unii, și cu ceilalți, cu mici excepții și mă refer la cei veniți în probe, dar e de înțeles. Ca idee s-au mișcat bine și ei. O să-i mai testez zilele viitoare și o să luăm în curând o decizie în privința lor“, a declarat Florin Șoavă, pentru GdS.

