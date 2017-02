» Vladimir Vuksanovic: E frustrant să pierzi atâtea jocuri la limită

Echipa masculină de baschet SCM-U Craiova a suferit miercuri seară o nouă înfrângere la limită. Oltenii au fost învinși, pe teren propriu, de liderul U BT Cluj, cu scorul de 75-74 (20-12, 19-17, 27-24, 9-21), în etapa a 19-a din Liga Naţională. Ardelenii au controlat timp de 30 de minute jocul, perioadă în care au condus şi cu 18 puncte pe tabelă, însă au făcut un sfert patru de coşmar, oltenii având un avantaj de trei puncte cu un minut şi jumătate înainte de final (scor 74-71). Rasic a egalat scorul cu un coș de trei puncte, apoi, când mai erau șapte secunde din joc, Dykes a transformat o aruncare de la libere, stabilind scorul final, 75-74, pentru U-BT. Craiovenii au ratat șansa de a câștiga chiar în ultimele secunde, când Taylor a interceptat o pasă greșită a lui Barro, dar nu a mai găsit drumul spre coșul advers.

Această înfrângere vine după ce SCM-U a pierdut în luna ianuarie alte trei partide în aceeași manieră. Mai întâi a fost jocul din deplasare cu Phoenix Galați (scor 83-82), a urmat disputa de pe teren propriu cu campioana CSM CSU Oradea, pierdută după o repriză de prelungiri, iar acum două etape alb-albaștrii au fost învinși, în deplasare, de Dinamo București, cu scorul de 88-86.

După meciul de miercuri cu clujenii, antrenorul craiovenilor, Vladimir Vuksanovic, a spus că este foarte greu să pierzi într-o asemenea manieră. „Am întâlnit liderul din campionat, am fost conduși, am revenit și puteam câștiga. Am făcut niște greșeli… nu le pot spune prostești, pentru că nu am o echipă proastă. Voi merge acasă, va fi iar o nouă noapte nedormită, vreau să văd greșelile. E frustrant să pierzi meciuri într-o asemenea manieră. Nici dacă am fi pierdut la diferență mare nu era bine. Cel mai bine era să câștigăm“, a spus tehnicianul sârb. Acesta declarase înainte de meci că dacă echipa nu va câștiga una din următoarele două partide el se vede nevoit să plece. „Am făcut atâtea schimbări, am încercat totul și tot nu reușim să câștigăm. Poate am eu o karmă negativă. Cred că echipa își va reveni“, a completat Vuksanovic.

Burlacu: Sunt mândru de coechipierii mei

După rezultatele din etapa trecută, SCM-U Craiova a mai coborât un loc în clasament. Oltenii ocupă locul zece, penultimul, cu 21 de puncte, având cu un punct mai puțin decât Dinamo București. Cătălin Burlacu, căpitanul formației din Bănie, a spus că el și colegii săi trebuie să muncească mai mult la antrenamente și vor veni și victoriile. „Simt că trebuie să muncim din ce în ce mai mult, acest grup arată de la meci la meci dorință și voință indiferent de numele adversarului, dar deznodămintele meciurilor nu au fost în concordanță cu ce ne dorim noi. Dar sunt mândru de coechipierii mei, care luptă în fiecare meci până în ultima secundă, și încercăm să ne apropiem victoriile, care, cu siguranță, vor veni. Dacă aveam acest grup din septembrie, alta ar fi fost situația acum, dar noi suntem puțin în urmă ca și chimie“, a spus experimentatul jucător.

Fraseniuc: Avem mai mulți jucători în rotație, va fi mai bine

Și coechipierul său, Yuri Fraseniuc, și-a arătat dezamăgirea după un nou eșec la limită. „Am jucat cu ambiție, meciul a fost în mâinile noastre, dar am pierdut puțin acolo, puțin dincolo, o recuperare, și a contat. Sunt bucuros că echipa a arătat caracter și am revenit de la minus 16 sau minus 18 puncte. Dacă jucăm așa în fiecare meci, sigur vor veni victorii. Mulțumesc publicului care ne-a susținut în acest sezon, chiar dacă am pierdut atâtea meciuri. De acum, vom face tot posibilul să câștigăm. Avem mai mulți jucători în rotație, va fi mai bine“, a spus Fraseniuc, autor a 13 puncte în partida de miercuri. Pentru SCM-U au mai jucat: Taylor 16 puncte, Bureau 5, Abrams 14, Hargrove 12, Burlacu 8, Popa 2, Şolopa 2, Lee 2, Corneanu, Aktas. Craiovenii vor disputa următorul meci luni, în deplasare, cu BCMU Pitești.