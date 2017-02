» Noii panduri, la prima reprezentație

Noua echipă Pandurii Târgu Jiu va susține astăzi, de la ora 17.30 (Digi Sport, Dolce Sport, Look TV), pe stadionul „Municipal“ din Severin, prima reprezentație din 2017, etapa a 22-a din Liga I scoțându-i în cale formația CSM Poli Iași, una dintre contracandidatele din play-out, astfel că punctele puse în joc sunt extrem de importante. Nici nu a început campionatul și antrenorul Flavius Stoican se confruntă deja cu probleme de lot pentru această partidă cu moldovenii olteanului Eugen Neagoe. Frații Elton și Erico da Silva şi Samson Nwabueze nu și-au rezolvat vizele și permisele de muncă, Cornel Ene are probleme medicale și este incert, iar Sergiu Negruț abia a ajuns la Târgu Jiu și are nevoie de timp de acomodare.

„Trebuie să luptăm și să câștigăm“

În lipsa omogenității, tehnicianul gorjenilor, Flavius Stoican, crede că atuul echipei sale constă în dorința de afirmare a tinerilor din lot.

„Când am semnat contractul, am spus că vreau 15 puncte în cele cinci jocuri rămase din campionatul regulat. Acum sunt atent, m-aş bucura să nu pierdem nici un meci. Aş fi foarte fericit dacă le-am câştiga pe toate. Lucrurile se vor îmbunătăţi dacă vom reuşi să facem un meci bun vineri (astăzi – n.r.). Totul depinde doar de noi. Am petrecut deja trei săptămâni împreună, am reuşit să ne cunoaştem. Și, cel mai important, am parcurs o perioadă-cheie de două săptămâni în Antalya. Ştim ce avem de făcut din punct de vedere tactic, defensiv, ofensiv. Jucătorii vor să arate că merită să joace în Liga I. Putem să ne batem de la egal la egal cu orice echipă. Chiar dacă am avut o perioadă scurtă de când suntem împreună, asta nu înseamnă că nu suntem pregătiţi. Nu căutăm scuze. Într-o perioadă scurtă poţi să ai entuziasm, atitudine, determinare“, a declarat Stoican.

„În condițiile date aș fi mulțumit și cu un punct, dar noi trebuie să luptăm și să câștigăm. Important este să jucăm și să nu avem trac, presiune, chiar dacă întâlnim o echipă bună, cu jucători de calitate, care sunt de foarte mult timp împreună. I-am urmărit în Antalya și cu orice echipă au jucat au pus presiune, au avut posesie și și-au creat ocazii. Au în lot un jucător, mă refer la Bole, care este cel mai bun stranier din România. Repet: ne dorim să câștigăm acest meci și ne dorim ca acești copii să fie încurajați de public în momentele grele“, a completat tehnicianul severinean.

„Uniți, o să reușim“

Declarații „precaute“ a oferit mijlocașul Adelin Pârcălabu, care crede că Poli Iași pornește favorită, însă calculele hârtiei pot fi date peste cap.

„Noi plecăm cu a doua șansă în acest joc. Ei sunt favoriți, sunt jucători cu experiență mare în Liga I, pe când noi suntem tineri și o să jucăm cu ambiție și determinare. Îmi doresc din tot sufletul să ne îndeplinim obiectivul, să scăpăm de retrogradare. O să fie greu, dar, uniți, o să reușim. Sper să vină cât mai mulți spectatori la stadion și să ne susțină“, a punctat Pârcălabu.