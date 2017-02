» Fotbal / Un punct-cadou pentru panduri din partea Iașiului

Pandurii Târgu Jiu a reușit să termine la egalitate, scor 1-1, partida disputată vineri, pe stadionul „Municipal“ din Severin, în compania echipei CSM Poli Iași, prima din etapa a 22-a a Ligii I.

Oaspeții au deschis scorul prin Vasile Gheorghe, care l-a surprins pe Răzvan Stanca, învingându-l cu un șut din voleu, de la 14 metri (60, 0-1).

Gorjenii au restabilit egalitatea cu largul concurs al căpitanului moldovenilor, Marius Mihalache, care i-a făcut cadou o minge lui Sergiu Negruț, iar fostul jucător al CFR-ului a pătruns în careu și a șutat imparabil de la 14 metri (80, 1-1).

Pandurii Târgu Jiu: Stanca – Negoiță, Tătaru, Ilie, Bușu – Hlistei (79, Hamed), Zaina, Stana, Pârcălabu (61, Firțulescu) – Surugiu – Mărgărit (64, Negruț). Antrenor: Flavius Stoican.

Poli Iași: Grahovac – Boșoi, Mihalache, Frăsinescu, Țigănașu (66, D. Sato) – Ciucur (57, Golubovic), V. Gheorghe, Răuță, Ștefănescu – Bole, Cristea. Antrenor: Eugen Neagoe.

Cartonașe galbene: Negruț / V. Gheorghe.

Au arbitrat: George Rădulescu – Mircea Mihail Grigoriu, Marius Cristian Marchidanu; Dan Grigore Botescu.

Observatori: Nicolae Grigorescu, Imilian Șerbănică.

În urma acestui rezultat, Pandurii Târgu Jiu ocupă locul 11 în clasamentul Ligii I, cu 19 puncte. În etapa viitoare, oltenii vor evolua în deplasare, contra echipei lui Gică Hagi, FC Viitorul, duelul fiind programat luni, 13 februarie, de la ora 17.30.

Flavius Stoican: Băieţii au avut o atitudine foarte bună

Antrenorul echipei Pandurii Târgu Jiu, Flavius Stoican, a declarat că rezultatul este bun pentru moralul jucătorilor săi.

„Este un rezultat îmbucurător pentru noi, care ne dă încredere. Mă bucur că băieţii au avut o atitudine foarte bună. Terenul a fost foarte bun, mai ales că acum câteva zile nu se ştia dacă se poate juca. Este primul meu meci oficial pe acest teren, în orașul natal. Am avut emoţii, recunosc. E normal, pentru că eu pun mult suflet. Băieţii au alergat, au fost determinaţi şi nu au cedat, chiar dacă au fost conduşi. Este un rezultat de moral pentru noi“, a spus Flavius Stoican, la Digi Sport.

„Am avut patru absenţe importante (Elton da Silva, Erico da Silva, Samson Nwabueze și Cornel Ene – n.r.). Au fost situaţii dificile, deoarece erau nişte jucători pe care mă bazam. Nu este nimeni titular şi de aceea cred că jucătorii care au intrat au făcut o treabă foarte bună. Întâlnim în continuare adversari cu jucători care au calitate, dar asta nu înseamnă că le va fi uşor. Săptămâna viitoare vor mai veni nişte jucători. Avem mare nevoie de un mijlocaş defensiv pentru că acum stau doar în Stana şi Zaina“, a completat antrenorul severinean.

Eugen Neagoe: Greşelile se plătesc în fotbal

Tehnicianul formației CSM Poli Iaşi, Eugen Neagoe, s-a declarat dezamăgit de rezultat, punându-l pe seama greşelii făcute de căpitanul Mihalache.

„Ştiam că nu va fi uşor şi acest lucru s-a demonstrat până la final. Am controlat meciul, am condus, puteam să mai marcăm. În fotbal, când nu eşti serios şi nu tratezi jocul cum trebuie, aşa se întâmplă. Am plătit pentru o gafă făcută în momentul în care noi controlam jocul şi ei nu mai puteau reveni. Greşelile se plătesc în fotbal! „Mă gândesc deja la următorul joc. Nu putem spera la play-off. Va fi din ce în ce mai greu pentru noi. Eu am spus şi înaintea jocului că nu mă gândesc la play-off, ci să obţinem rezultate bune. Am aşteptări mari de la Golubovic. El este încă în urmă cu pregătirea fizică. Sunt convins că este un jucător care ne va ajuta foarte mult“, a spus Eugen Neagoe.