» Secțiile de Neonatologie – Terapie Intensivă de grad II, fără bani

În România, 10% dintre copii se nasc înainte de termen, iar numărul lor creşte de la an la an. După ce vin pe lume, ei ajung în Secțiile de Neonatologie. În Oltenia există mai multe astfel de secții și compartimente. Problema este că Secțiile de Neonatologie – Terapie Intensivă din cadrul maternităților de grad II nu mai primesc de aproape doi ani finanțare de la Ministerul Sănătății. De atunci nimeni nu a făcut nimic. Medicii depun referate peste referate fără nici un răspuns și încearcă să trateze copiii cu ce au.

Zeci de copii sunt conectaţi la aparate performante, cu medicamente scumpe, iar doctorii fac eforturi să îi ţină în viaţă. Numai că strădania lor nu este sprijinită şi de Ministerul Sănătăţii. Este realitatea din Secțiile de Neonatologie – Terapie Intensivă din cadrul maternităților de grad II care nu mai primesc de aproape doi ani finanțare de la Ministerul Sănătății. Este și situația secțiilor din cadrul Spitalului „Filantropia“ Craiova, dar și a Spitalului Județean Slatina. „Practic, din 2015, Secțiile de Neonatologie ale maternităților de nivel II au fost excluse din programul de terapie intensivă neonatală, chiar dacă acolo sunt și cazuri grave de bebeluși născuți prematur. Copiii nou-născuți sunt incluși, alături de adulți, în programul de anestezie-terapie intensivă. Fondurile de la Ministerul Sănătății se duc către unitățile mari, la maternități de nivel III. Din programele naționale, pentru maternitățile de nivel II sunt alocați bani doar pentru malnutriție, profilaxia rahitismului și lapte pentru prematuri. Această situație trebuie adusă în atenția Ministerului Sănătății și discutată“, declară Gabriela Alexandrescu, președinte executiv „Salvați Copiii“.

„Sunt cazuri grave la care folosim sute de seringi“

Maternitatea, și implicit Neonatologia Spitalului Municipal „Filantropia“, are, conform legii, nivel de competență II, nivelul III fiind cel mai înalt. Pentru că este de nivel II, Secția de Neonatologie – Terapie Intensivă nu primește finanțare de la Ministerul Sănătății (MS). Dr. Mirela Siminel, șefa clinicii, spune că a făcut nenumărate demersuri prin care a cerut bani de la MS, dar au rămas fără rezultat. „Bani primim de la spital. La maternitățile de tip III există finanțare și de la MS. Terapia Intensivă este o foarte mare consumatoare de bani. Sunt cazuri grave la care folosim sute de seringi și multe alte materiale sanitare, consumabile. În plus, este nevoie și de medicație specială. Am făcut tot felul de demersuri și note de fundamentare către MS și către comisiile de specialitate, dar nu s-a rezolvat problema“, spune medicul neonatolog.

Secția de Neonatologie de la Spitalul „Filantropia“ este acum aglomerată de când blocul operator din cadrul Maternității Spitalului Județean de Urgență Craiova a fost închis temporar pentru renovare. Numărul nașterilor aproape s-a dublat la Spitalul nr. 2. Zeci de copii născuți aici sunt prematuri și au nevoie de îngrijirea medicilor neonatologi, dar și de medicamente, materiale sanitare. Într-o singură zi se cheltuiesc cu un astfel de copil aproape 5.000 de lei.

„Ceea ce ne lipsește este finanțarea adecvată“

Aceeași situație este și la Secția de Neonatologie – Terapie Intensivă de la Spitalul Județean Slatina. În primele cinci luni ale acestui an, aici au fost îngrijiți aproape 120 de copii. Secția nu primește însă nici un sprijin financiar de la Ministerul Sănătății. „Nici noi nu primim finanțare de la MS pentru Secția de Neonatologie – Terapie Intensivă. Ne descurcăm destul de greu. Singurii bani pe care îi primim sunt cei de la Casa de Asigurări de Sănătate. Avem zece paturi în această secție. Acum secția este mult mai aglomerată pentru că nu mai avem posibilitatea să trimitem cazurile grave la Spitalul Județean Craiova. Uneori riscul este prea mare și îi trimitem până la București și încercăm să ne descurcăm aici. Noi suntem maternitate de gradul II“, spune Cătălin Pătru, directorul medical al Spitalului din Slatina.

Medicamentele de care copiii au nevoie sunt cumpărate din banii pe care spitalul îi primește de la Casa de Asigurări de Sănătate (CAS). Medicii spun că nu își permit să aibă stocuri de medicamente. „Din banii spitalului cumpărăm kit-rile necesare, medicamentele și materialele sanitare. Achiziționăm strict când este nevoie. Din păcate, nu ne permitem să avem stocuri. De la CAS primim banii pe caz rezolvat. Cazul primește un punctaj și, în funcție de acesta, noi primim o sumă care de obicei este mai mică decât ceea ce cheltuim noi cu pacienții. Ar fi mare nevoie să primim finanțare de la Ministerul Sănătății printr-un program. Așa cum la adulți există un program de acțiuni prioritare, așa ar trebui să existe și pentru cazurile critice din maternitățile de grad II. Noi avem zece incubatoare și aparatura medicală de care este nevoie într-o astfel de secție. Ceea ce ne lipsește este finanțarea adecvată“, explică dr. Cătălin Pătru.

Spitalul Județean de Urgență Craiova, singurul inclus în program

Ministerul Sănătății derulează un program național prin care Secțiile de Neonatologie – Terapie Intensivă primesc finanțare, dar este vorba doar ce cele de grad III, așa cum este cea de la Spitalul Județean de Urgență Craiova. „Noi primim finanțare prin programul de la Ministerul Săntătății. La începutul anului estimăm un buget de care avem nevoie și, în funcție de ceea ce noi trimitem, primim bani. Din aceștia cumpărăm consumabilele de care avem nevoie, dar și medicamentele și materialele sanitare. Într-o astfel de secție sunt cheltuieli foarte mari. Programul prin care noi primim finanțare este destinat pacienților aflați în stare critică. Deși blocul operator din maternitatea noastră a fost închis, în continuare la noi în Secția de Terapie Intensivă Nou-Născuți sunt trimise toate cazurile care au nevoie de intervenții chirurgicale sau diverse intervenții care nu se pot face la Spitalul «Filantropia»“, declară Adriana Popa, medic specialist anestezie și terapie intensivă la Spitalul Județean de Urgență Craiova.

Greu se descurcă și Secțiile de Neonatologie din cadrul spitalelor orășenești. La Spitalul din Filiași există un Compartiment de Neonatologie cu opt paturi. „Nici noi nu primim bani prin programul național de la Ministerul Sănătății. Ne descurcăm din banii pe care îi primim de la CAS. Noi îngrijim aici copiii născuți prematur, dar nu pe cei foarte mici. Acum, de când s-a închis maternitatea de la Spitalul Județean de Urgență Craiova, trimitem copiii pe care noi nu putem să îi îngrijim la București. Chiar săptămâna trecută am trimis un bebeluș. La noi se nasc cam 15 copii pe lună“, conchide dr. Rodica Ștefănescu, coordonatorul Compartimentului de Neonatologie de la Spitalul din Filiași.