» Finanțarea Terapiei Intensive de la „Victor Babeș“, în aşteptare

Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ din Craiova nu a primit nici până acum un răspuns oficial de la Ministerul Sănătății cu privire la includerea în programul de finanțare a Secției de Terapie Intensivă, cu toate că ultima ședință a colectivului de lucru AP-ATI din cadrul ministerului, în care se iau astfel de decizii, a avut loc pe 4 aprilie. Într-un răspuns oferit GdS după 34 de zile, MS spune că a avizat favorabil cererea spitalului de includere în programul de finanțare, dar nu precizează nimic de data la care va fi semnat și ordinul de ministru.

Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova dispune, din anul 2011, de un Compartiment de Terapie Intensivă cu zece paturi, dotat și amenajat la standarde europene de Ministerul Sănătății (MS), însă acesta a stat sub lacăt mulți ani din cauza lipsei de medici și de finanțare. S-a încercat deschiderea Terapiei Intensive în 2013, însă compartimentul a funcționat numai două luni (ianuarie și februarie), după care a fost închis din aceleași motive. Din 20 februarie 2017, spitalul a șters praful de pe aparatura de peste un milion de euro din dotarea terapiei intensive și a redeschis compartimentul pe cheltuiala unității, însă cu speranța că va primi și o finanțare suplimentară de la minister. De altfel, după ce a rezolvat problema cu personalul medical (au fost angajați la începutul anului doi medici special pentru terapie intensivă), Spitalul „Victor Babeș“ a solicitat ministerului includerea în programul AP-ATI privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici din secțiile ATI adulți/copii și terapie nou-născuți, prevăzut în Ordinul nr. 447/ 2015.

Cererea unității a fost respinsă la ședința din luna februarie, colectivul de lucru AP-ATI considerând că spitalul de boli infecțioase din Craiova „nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate privind aprobarea includerii în lista unităţilor care derulează programul AP-ATI, conform art. 23 din Ordinul nr. 447/ 2015“. Articolul respectiv are ca primă condiție asigurarea sistemului de gardă pentru anestezie și terapie intensivă și aici nu s-ar fi încadrat spitalul, pentru că restul criteriilor se referă la dotarea minimală, iar aceasta există încă de la înființarea compartimentului de terapie intensivă.

Terapia consumă lunar 200.000 de lei, spitalul așteaptă un semn de la minister

Spitalul s-a ales, totuși, cu promisiunea că la următoarea întrunire a colectivului de lucru AP-ATI va fi obținut acordul pentru intrarea în programul de finanțare a terapiei intensive. Dr. Cristian Grasu, secretar de stat în Ministerul Sănătății și coordonator al programului AP-ATI, susținea că totul ar fi doar o simplă formalitate, motiv pentru care și următoarea ședință a colectivului AP-ATI (care are loc o dată pe trimestru) a fost stabilită în prima lună a trimestrului următor. Numai că, după ședința din aprilie, Ministerul Sănătății nu a mai dat nici un semn spitalului de boli infecțioase din Craiova. „În timpul ședinței din aprilie am fost sunată și întrebată de linia de gardă. Am confirmat că ea există de când am redeschis terapia intensivă și am trimis și copii după contractele medicilor. Nu știu însă și ce decizie s-a luat, pentru că până acum nu am primit nici un răspuns oficial de acceptare sau respingere a cererii noastre“, susține Adina Turcu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ Craiova. Aceasta a mai precizat că luna trecută, când ministrul sănătății a vizitat șantierul de la noul spital municipal al Craiovei, construit chiar în curtea Spitalului de Boli Infecțioase, demnitarul i-ar fi transmis că ar mai trebui semnat doar ordinul de includere în program. De atunci însă, ministerul nu ar mai fi dat nici un semn.

Între timp, funcționarea terapiei intensive devine tot mai costisitoare, cheltuielile lunare cu personalul medical, aparatura, medicamentele și materialele sanitare ajungând la circa 200.000 de lei, potrivit conducerii unității. Banii provin din contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj pentru funcționarea întregului spital. „În ritmul acesta nu știu cât vom mai putea continua. Am avut un an foarte dificil, în care s-au cheltuit foarte mulți bani, mult mai mult decât era prevăzut, dar au fost epidemiile de rujeolă, scarlatină, plus alte cazuri de boli de natură infecțioasă, iar spitalul a fost mereu plin. Am făcut o analiză după primele șase luni și am constatat că am tratat peste 1.800 de pacienți, în condițiile în care în 2016 am avut circa 2.300 de pacienți tot anul. Am avut 11 milioane de lei de la CAS Dolj și noi am tratat cazuri de 22 de milioane de lei. Numai terapia intensivă consumă circa 200.000 de lei lunar din banii spitalului. Noi o mai putem ține în funcțiune, dar dacă nu se obține și finanțare separată la un moment dat vor începe problemele“, a mai afirmat Adina Turcu.

MS a avizat favorabil cererea de includere în program

Dacă spitalul așteaptă încă un răspuns oficial de la minister, pentru a ști ce va face pe viitor, GdS a primit un răspuns, e drept, după mai mult de 30 de zile, termenul maxim stabilit de lege. GdS a întrebat Ministerul Sănătății, pe 23 mai, în baza Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, ce decizie s-a luat la ședința din luna aprilie a comitetului de lucru AP-ATI cu privire la includerea terapiei intensive de la „Victor Babeș“ în programul de finanțare. Pe 8 iunie, ministerul ne-a transmis însă că informația nu poate fi oferită în zece zile și că ea va fi furnizată în termenul maxim prevăzut de lege, 30 de zile.

Răspunsul a venit abia luni, după 34 de zile, și este cât se poate de succint. „Pe 4.04.2017 la sediul Ministerului Sănătăţii a avut loc întâlnirea colectivului de lucru CL AP-ATI, care a evaluat şi a avizat favorabil cererea de includere în program, spitalul urmând să fie inclus în lista unităților care derulează AP-ATI“, a comunicat ministerul. Nici un cuvânt însă despre data la care va fi semnat ordinul de ministru și nici despre cea privind obținerea finanțării, deși GdS a solicitat și aceste informații. „Vom merge, miercuri (astăzi – n.r.), la minister, pentru a afla mai multe detalii. Vă repet că noi nu am primit nimic oficial până acum. Să vedem când apare ordinul de ministru și când vor veni și banii“, a spus managerul Adina Turcu.

De unde s-ar mai putea obține finanțare pentru terapia intensivă

Spitalul de Boli Infecțioase ar mai putea primi o finanțare în plus pentru terapia intensivă și de la CAS Dolj, din acel procent de 1% care se acordă pentru secțiile și compartimentele de terapie intensivă din județ. Condițiile de eligibilitate sunt însă destul de greu de îndeplinit, mai ales după nici șase luni de funcționare. „Spitalul trimite toate cazurile rezolvate care au trecut prin terapie intensivă la Școala Națională și trebuie să se încadreze într-o mediană bine stabilită. Există o formulă de calcul complexă și niște condiții medicale care trebuie îndeplinite de spital. Prima regulă este ca terapia intensivă să funcționeze, apoi se poate încadra la finanțare, dar în nici un caz din primul trimestru“, au explicat reprezentanții CAS Dolj.