» Spitalul Județean Craiova are singurul mamograf digital din Oltenia

În fiecare an, cancerul mamar îmbolnăvește aproape 9.000 de românce, iar 3.200 pierd lupta cu boala. Depistat la timp, cancerul de sân poate să fie tratat. Puține femei sunt însă informate și susținute să facă investigații de prevenție. O ecografie sau o mamografie făcută la timp pot face diferența între viață și moarte. În Oltenia există un singur mamograf digital, cel de la Spitalul Județean de Urgență Craiova. Numărul femeilor care cer să facă o mamografie a crescut mult în ultimii ani. Lunar, în jur de 300 de femei solicită o astfel de investigație în această unitate medicală.

Una din opt femei face cancer mamar, arată statisticile. În România sunt diagnosticate anual mii de paciente, cele mai multe în stadii avansate. În Dolj, aproape 3.000 de femei suferă de cancer de sân. Sunt statistici îngrijorătoare, care se traduc în vieți pierdute din cauza faptului că de cele mai multe ori femeile descoperă boala târziu.

Sistemul medical românesc are multe găuri negre când vine vorba de îngrijirea pacientelor cu cancer de sân. Nu există în acest moment un program de prevenție prin care femeile să poată beneficia periodic de investigații de prevenție. Medicii spun că o ecografie sau o mamografie făcută la timp poate însemna o viață salvată. Ecografia mamară și mamografia sunt două dintre cele mai importante investigații necesare pentru depistarea afecțiunilor la nivelul sânilor. Aceste metode de examinare sunt neinvazive și complementare, fiind recomandate de medic în funcție de vârsta pacientei sau de problema constatată în urma palpării sânilor. Ecografia mamară este recomandată în cazul pacientelor tinere, iar mamografia la femeile peste 40 de ani și în special la cele cu factori de risc de cancer crescut, cele care au antecedente familiale.

„Atunci când se termină plafonul, cine nu vrea să aștepte plătește 75 de lei“

Prima ecografie mamară este indicată în jurul vârstei de 18 ani. Dacă pacienta nu are leziuni depistabile ecografic și nu are factori de risc, ecografia se face la un an. Se pot depista două tipuri de leziuni: chistice, care au fluid în ele, și leziuni solide, adică nodulii cu țesut. Cele cu fluid sunt benigne 100% și nu necesită reevaluare la intervale mai mici de un an.

La Spitalul Județean de Urgență Craiova există singurul mamograf digital din Oltenia. A fost achiziționat în 2014 și numai anul trecut peste 2.000 de femei din toată regiunea au făcut aici mamografie. „Avem contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru mamograf. În jur de 300 de femei beneficiază gratuit de investigație lunar. Atunci când se termină plafonul, cine nu vrea să aștepte plătește 75 de lei. Urgențele au prioritate“, a spus dr. Bogdan Fănuță, managerul SJU Craiova.

De un an, la Spitalul Județean Craiova există și un ecograf performant pentru femeile care au suspiciuni în privința cancerului de sân. Dr. Georgiana Camen este cea care face și puncție biopsie sub ghidaj ecografic. „În urma investigațiilor clinice sau imagistice, pot fi descoperite leziuni mamare suspecte, nodul sau tumoră mamară. În aceste cazuri, singura metodă care poate stabili cu certitudine diagnosticul este puncția biopsie de sân. Asta înseamnă că pacienta nu mai este nevoită să ajungă la medicul chirurg. Intervenim în așa fel încât să nu rămână cicatrice“, a explicat dr. Georgiana Camen.

Elastografia mamară în Craiova se poate face doar la privat

Mamografia se poate face la recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist. În țările occidentale există programe naționale de prevenție a cancerului mamar prin intermediul cărora femeile pot beneficia periodic, gratuit, de ecografie sau mamografie. Medicii de familie spun că dacă o femeie are suspiciuni sau dacă în urma autopalpării depistează un nodul trebuie să meargă imediat la medicul de familie, care îi poate da un bilet de trimitere în baza căruia poate face gratuit investigațiile de care are nevoie. „Noi le recomandăm femeilor să își facă autopalpare cât de des pot și imediat ce depistează ceva să apeleze la medic. Sunt multe care ajung la noi târziu. Posibilitățile de a depista la timp cancerul mamar au crescut foarte mult. La privat există și posibilitatea de a face elastografia mamară, adică cea mai nouă metodă de investigare a țesutului glandular mamar“, a declarat dr. Adriana Dogaru, medic de familie.