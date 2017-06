» Atenție la igiena și alimentația copiilor!

58 de copii din Dolj au fost înregistrați de medici cu boală diareică acută în ultima săptămână. Este sezonul în care tot mai mulți micuți au probleme digestive. Boala diareică este una dintre problemele importante de sănătate publică, prin incidenţa crescută şi gravitatea cazurilor. Dacă nu este tratată la timp, aceasta poate da grave complicații, în 80% din cazuri este asociată cu sindromul hemolitic uremic, care poate să fie fatal pentru copii. Igiena deficitară și consumul de alimente nepotrivite sunt principalele cauze ale acestei afecțiuni. De aceea, medicii le atrag atenția părinților, mai ales în această perioadă, să își ia măsuri de precauție.

Boala diareică acută (BDA) este o boală infecţioasă, care afectează cu precădere copilul mic, fiind principala cauză de deces în țările slab dezvoltate. Boala diareică acută continuă să reprezinte o problemă de sănătate publică. Este a doua cauză de deces la scară globală, după bolile cardiovasculare, şi rămâne al treilea cel mai frecvent sindrom întâlnit în practica medicală. În patologia infecţioasă a sugarului şi a copilului mic, boala diareică ocupă locul al doilea ca frecvenţă, după infecţiile căilor respiratorii superioare. Anual, se înregistrează în lume peste 500 de milioane de cazuri de BDA. Cele mai multe cazuri apar în lunile de vară. În Dolj, numai săptămâna trecută 58 de copii au fost diagnosticați cu această afecțiune. „Au fost diagnosticate 58 de cazuri cu BDA, dintre care cinci de către cabinetele de medicină de famile. Au fost internate în spital 53 de cazuri suspecte de BDA, dintre care au fost confirmate 53, etiologia fiind precizată la 13 cazuri: patru E.Coli, un caz Giardia şi opt alţi agenţi. Nu s-au înregistrat decese la grupa de vârstă mai mică de un an“, spune dr. Ștefan Popescu, purtător de cuvânt în cadrul Direcției de Sănătate Publică Dolj.

„Părinții trebuie să aibă foarte mare grijă la igiena copiilor“

Grupele de vârstă cele mai afectate au fost unu-patru ani (11 cazuri) și 15-64 de ani (24 de cazuri). Cei mai mulți copii sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ Craiova. Specialiștii în boli infecțioase spun că boala diareică poate să aibă forme ușoare, dar și forme grave de toxiinfecţii alimentare sau forme complicate cu sindrom hemolitic-uremic (HUS). „În sezonul de vară apar cele mai multe cazuri de îmbolnăviri de boală diareică acută. Mulți copiii fac infecţii cu un enterovirus din cauza căldurii. Este și sezonul toxiinfecțiilor alimentare. Mare parte sunt infecții cu E.coli din cauza alimentației, a lipsei de igienă. Infecții cu salmonela nu am mai avut de zece ani în spital. Peste 50% dintre cazurile de boală diareică acută sunt virale. Părinții trebuie să aibă foarte mare grijă în această perioada la igiena copiilor, dar și la igiena alimentară. Fructele și legumele trebuie să fie spălate sub jet de apă. Ele sunt mereu o sursă de îmbolnăvire. Mulți dintre copii fac toxiinfecție alimentară din cauza brânzei. Părinții trebuie să fie atenți de la cine cumpără alimentele, dar mai ales produsele lactate“, explică dr. Maria Marinescu, specialist în boli infecțioase la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș“ Craiova.

„În cazul bolii diareice, antibioticele pot să facă uneori mai mult rău“

Boala diareică se manifestă prin scaune apoase multiple, febră, vărsături, colici abdominale, agitaţie, deshidratare.

În peste 80% dintre cazuri, boala diareică acută este asociată cu sindrom hemolitic uremic, care poate duce la deces. Anul trecut, dar și în acest an mai mulți copii din Dolj au fost diagnosticați cu singrom hemolitic uremic și au fost la limita dintre viață și moarte. Copiii au fost trimiși pentru tratament la Spitalul „Marie Curie“ din București pentru că în Craiova nu exista posibilitatea ca aceștia să fie tratați. Sindromul hemolitic uremic este dat de bacteria Escherichia coli. Această bacterie poate fi luată din fructe sau legume nespălate ori carne preparată insuficient. Boala se caracterizează prin insuficiență renală acută, anemie și o scădere severă, bruscă a numărului de trombocite. „Copilul trebuie să fie foarte bine hidratat, trebuie să consume apă, supe, ceai. În ultimul timp nu am mai avut cazuri de sindrom hemolitic uremic, dar asta nu înseamnă că nu pot să apară. Dacă părinții observă că este ceva neregulă cu copilul, dacă refuză mâncarea, dacă are scaune diarice trebuie să apeleze imediat la medicul de familie. Dacă apare și febra și starea copilului se agravează este trimis la spital. Trebuie să fie instituit cel mai bun tratament pacientului. În cazul bolii diareice, antibioticele pot să facă uneori mai mult rău. Pot să distrugă flora intestinală a copilului și să nu îl ajute deloc. La spital, copilul este reechilibrat, i se fac analize medicale și dacă este cazul i se administrează antibiotic“, susține dr. Maria Marinescu, specialist în boli infecțioase.