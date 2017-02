» Dramele pacienților rămași fără tratament

Unii bolnavi au ajuns să nu mai poată merge. Alții nu își mai pot controla crizele și viața lor se consumă între casă și spital. Sunt și pacienți care au pierdut lupta pentru viață. Toate acestea din cauza faptului că au avut nenorocul să trăiască într-o țară în care în jur de 2.000 de medicamente au dispărut. Sunt oameni disperați, care își cer dreptul la tratament și la viață, dar pe care nimeni nu pare să îi asculte.

Pacienții din România au cel mai redus acces la tratament din Europa. Sute de mii de bolnavi se află în situații disperate. Medicamentele de care le atârnă viața nu se mai găsesc. Neputincioși în fața bolii, pacienții își cer cu ultimele puteri drepturile de la un sistem medical în buzunarul căruia bagă bani lunar. „Lupta asta ne doboară. Unii dintre noi au murit pentru că nu au mai avut tratament. Mulți dintre cei care încă trăiesc nu mai pot merge pentru că nu și-au mai luat medicamentele de mult timp. Trăim în chinuri“, sunt vorbele unui pacient care suferă de Parkinson. Ca el mai sunt aproximativ 72.000 în toată țara.

Viaţa acestor oameni depinde de medicamentele ce trebuie luate zilnic. De aproape un an însă, medicamentele care îi țin în viață nu se mai găsesc în farmaciile din țară. Ajunși la limita puterilor au decis să dea în judecată Ministerul Sănătății. „Două medicamente vitale pentru noi nu se mai găsesc. Facem demersuri pentru a da în judecată Ministerul Sănătății, avem pacienți aflați în stare critică din lipsa medicamentelor. Nu cerem altceva decât dreptul la tratament. Madopar, medicament de bază pentru noi, nu se mai găsește de un an“, a explicat Dan Răican, unul dintre bolnavii de Parkinson din România și președintele Asociaţiei AntiParkinson.

Tratament adus din Ungaria

Lipsa tratamentului are urmări grave asupra pa­cien­ților cu Parkinson, care ajung să aibă mari dificultăți în mișcare. Merg mult mai greu, nu mai pot să își desfășore activitățile zilnice. În ultimele luni, medicii au fost nevoiți să le schimbe schema terapeutică. Unii dintre ei au găsit medicamente înlocuitoare, care nu au însă aceleași efecte. „Prin intermediul asociației am făcut în așa fel încât, pe cheltuiala noastră, să aducem medicamentele din Ungaria. La ei în țară se poate, la noi se pare că nu…“, a mai spus Dan Răican.

Bolnavii de epilepsie, între viață și moarte

Aproximativ 500.000 de români care suferă de epilepsie trec prin momente de coșmar de cel puțin trei luni. Rivotril, un medicament vital pentru acești bolnavii, lipseşte din România din luna noiembrie. Fără el, pacienții trec foarte des prin crize de epilepsie. Mihaela spune că ar trebui să ia zilnic acest medicament care îi ține boala sub control: „Acest medicament este foarte important pentru mine, mă ajută să nu mai fac crize. Obligatoriu trebuie să iau o pastilă pe zi. Nu am luat și am avut momente în care am făcut și câte două-trei crize. Îmi pierd cunoștința, trebuie să ajung de urgență la spital. Îl primeam gratuit prin programul național, acum nu se mai găsește niciunde în farmacii“. Iar acesta nu este singurul medicament din schema terapeutică a bolnavilor de epilepsie care a dispărut din România. „Mai este un medicament la fel de important pe care trebuie să îl iau de două ori pe zi, care nu ni se dă pe program național, dar nu se mai găsește nici acesta. Există un înlocuitor, dar am reacții adverse. În ultimul timp au tot fost perioade în care nu am găsit medicamentele. Pentru unele facem comandă, vin când se poate, iar noi între timp stăm fără tratament“, a mai spus Mihaela, care suferă de epilepsie.

Lipsește și o injecție esențială pentru copiii diabetici

Pacienții bolnavi de diabet se află și ei într-o situație fără ieșire. Nu au acces la un medicament care face diferența între viață și moarte. În România lipsește Glucagonul, un hormon injectabil, medicament de urgență. Este un salvator de vieți în hipoglicemiile severe. Până în 2009 se putea prescrie gratuit pe rețeta de insulină, însă din 2009 nu se mai importă. Pacienții îl procură cu greu din străinătate, prețul unei fiole fiind de 20 de euro. „Injecția aceasta este esențială atunci când copilul intră în comă. Ne chinuim să o găsim în Ungaria, Germania. Tot timpul trebuie să o avem cu noi. Dacă se întâmplă ceva, cel care însoțește copilul trebuie să îi facă repede injecția până vine Salvarea. Nu cerem să fie gratis, dar măcar să o găsim în farmaciile din țară“, a spus mama unei fetițe bolnave de diabet.

Accesul la multe alte consumabile, necesare tratamentului copiilor bolnavi de diabet, este limitat. „Testele de glicemie sunt insuficiente și dacă prețurile pentru tot ce apare nou ca tehnologie ar fi mai mici, ar fi grozav pentru noi. Sunt părinți care investesc, dar consumabilele sunt foarte scumpe“, atrage atenția Liliana Moldoveanu, președintele Asociaţiei copiilor şi tinerilor cu diabet „Sweet Land“.

Pacienții sesizează Procurorul General al României

Din România au dispărut aproximativ 2.000 de medicamente în cei doi ani de când s-a stabilit ca statul român să plătească companiilor farmaceutice prețul cel mai mic sau cel mult egal cu cel mai mic preț al respectivului medicament din 12 țări: Republica Cehă, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovacia, Austria, Belgia, Italia, Lituania, Spania, Grecia și Germania. Reprezentanții pacienților se pregătesc acum să sesizeze Procurorul General al României cu privire la punerea în pericol a vieții și sănătății pacienților români. „Situația este îngrijorătoare. Pacienții trăiesc adevărate drame, sunt pur și simplu disperați. Lipsesc multe medicamente pe oncologie, boli neurologice, alergii, boli hematologice. Zilnic primim solicitări și mailuri de la oameni care ne sesizează că nu își mai pot urma tratamentul. De la minister știm că se fac liste cu medicamentele care lipsesc și se încearcă să fie aduse unele dintre ele prin Unifarm (compania naționala Unifarm colaborează cu Ministerul Sănătății în vederea asigurării programelor naționale de sănătate organizate și finanțate de minister – n.r.). Noi facem demersuri astfel încât să sesizăm Procurorul General al Romaniei cu privire la punerea în pericol a vieții și sănătății pacienților români“, a precizat Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților (ANPP).

„România nu are o politică a medicamentului coerentă“

Reprezentanții producătorilor de medicamente spun că problema este că, de fapt, România nu are o politică a medicamentului coerentă. „În ultimii ani, au dispărut destul de multe medicamente de pe piață. Există o evidență la Agenția Națională a Medicamentului. Unele din aceste medicamente au dispărut din cauza politicii prețului. Pe majoritatea patologiilor grave există medicamente care nu se mai găsesc în țară.

România nu are o politică a medicamentului coerentă. În domeniu au existat în ultimii ani diverse reglementări care nu au făcut decât să înrăutățească situația. Dorința statului de a obține cel mai mic preț este, de fapt, o măsură pe care multe alte state europene încearcă să o evite. În momentul în care ai cel mai mic preț, tentația exportului paralel este foarte mare și atunci efectul este că medicamentele în loc să ajungă la pacienții români pleacă către alte piețe, unde sunt vândute la un preț mai bun decât în România“, a explicat Liviu Popescu, director relații externe Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM).