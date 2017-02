» Cancerul ucide copilării! (II) – 40 de copii, internaţi lunar la Oncopediatrie

Etajul zece. Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Craiova. Palierul drept, ultimele saloane din capătul culoarului, locul unde copiii diagnosticaţi cu cancer sunt trataţi, iar părinţii acestora trăiesc cele mai grele momente din viaţă. Cinci saloane, zece paturi, deşi lunar ajung în jur de 40 de cazuri. Peste 400 de copii mor în România în fiecare an din cauza cancerului, arată Statisticile Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Campania derulată de GdS continuă. Vă prezentăm poveștile acestor copii bolnavi de cancer, greutățile pe care le întâmpină, interviuri cu medicii care îi tratează, dar și răspunsurile autorităților.

Compartimentul de On­copediatrie, din cadrul Secţiei de Pediatrie a SJU Craiova este singurul din zona Olteniei unde sunt trataţi copiii cu cancer, dar şi alte afecţiuni hematologice grave. În spaţiul mult prea restrâns sunt compartimentate cinci saloane în care încap zece paturi. Separat este sala de tratament şi o cameră mai spaţioasă transformată în loc de joacă. Un televizor, câteva cutii cu jucării, un covor colorat, clipele petrecute în această cameră fac şederea mai uşoară. Pereţii saloanelor sunt pictaţi cu personaje din desene animate. Este singura pată de culoare într-un loc al tristeţii şi totodată al speranţei. „Din păcate, nici până acum lumea nu prea ştie de faptul că aici există Hemato-Oncopediatrie. Sunt oameni care merg cu copiii din alte judeţe la Hematologie adulţi, la Spitalul Municipal «Filantropia». La noi sunt tratate nu numai cazurile de cancer, ci şi anemiile severe, care uneori sunt mai grave decât leucemiile“, a spus prof. univ. dr. Polixenia Stancu, şefa Compartimentului de Oncopediatrie.

Factorul genetic și efectele nocive ale radiațiilor, principalele cauze

Lunar ajung între 35 și 40 de copii la medic care sunt diagnosticați cu cancer. Cele mai frecvente sunt tumorile cerebrale. „Din păcate, cancerul la copii are localizări unde te aștepți mai puțin. Sunt perioade în care vin şi câte patru copii cu leucemie odată. Factorii sunt diverşi. Cel genetic este unul dintre aceştia, însă putem vorbi și de efectele nocive ale radiațiilor, în special în zona noastră. Contează şi stilul de viaţă. Întâlnim des şi limfoame, tumori renale, osoase“, a adăugat prof. univ. dr. Polixenia Stancu. Ca în orice boală, diagnosticarea timpurie creşte şansele de supravieţuire. Este important ca părinții să observe schimbările unui copil, să fie atenţi la orice semn şi să nu trateze cu superficialitate ganglionii sau eventuale hematoame. „E un semnal de alarmă dacă un copil, de exemplu, nu mai mănâncă, oboseşte, are o paloare ciudată a feţei. Trebuie urmărit istoricul medical al unui copil. O hemoleucogramă care nu iese în parametrii normali la un moment dat trebuie repetată după ce copilul a terminat tratamentul prescris (hemoleucograma este un test care poate furniza diagnostice pentru numeroase boli şi indică numărul de globule roşii din sânge, numărul de globule albe din sânge sau leucocite, cantitatea totală de hemoglobină din sânge, mărimea globulelor roşii, media globulară a hemoglobinei, n.r.)“, adaugă şefa Compartimentului de Oncopediatrie.

18 ore conectat la citostatice

Zilele trecute, în aceste saloane erau internaţi şapte copii. Citostaticele îi doboară. Tratamentul pentru leucemii, anemii severe şi alte afecţiuni grave sunt asigurate de stat prin programe naţionale. Nu este însă suficient. Au nevoie de suplimente alimentare, de o anumită alimentaţie. La acestea se adaugă şi banii pentru transport. Mariana este una dintre femeile internate împreună cu copilul ei. Sunt de peste două săptămâni în spital. L-am găsit pe băiatul ei sleit de puteri, cu perfuzia în mână. 18 ore durează cura de citostatice. Povestea acestui băiat este cutremurătoare. „A fost sănătos până în septembrie anul trecut. I-a apărut o umflătură, ca un punct de grăsime pe una dintre mâini, extrem de dureroasă. Am mers cu el la Spitalul din Slatina, unde medicii au decis să îl opereze. Au trimis probă la biopsie, iar rezultatul primit a fost că are un tip de cancer care se dezvoltă în ţesuturi, în mod special (sarcom, n.r.)“, a povestit femeia. Au repetat atunci analizele la spitale din București, însă diagnosticul primit a fost același. Metastazele au ajuns la plămâni, cancerul este în stadiul patru. Din decembrie a început citostaticele. „Trăim o dramă, eu am rămas fără loc de muncă, iar de la 1 februarie soțul a fost trimis în șomaj. Citostaticele sunt asigurate de spital, însă avem nevoie şi de alte medicamente care costă aproape 700 de lei pe lună. Copilul trebuie să bea doar sucuri naturale, nu are voie carne. În plus, transportul ne costă mult, locuim în Scornicești. I-a căzut părul, citostaticele îl doboară. Nu știe ce are. Sunt o mamă distrusă, nu îmi vine să cred prin ce trec. Acest copil a fost sănătos și dintr-o dată viața i s-a dat peste cap. Am văzut în această perioadă multe cazuri, copii și părinți disperați care au nevoie de încurajare. Oamenii aceștia trebuie să fie tari pentru copiii lor. Băiatul meu își dorește să meargă la școală. Deşi bolnav, anul trecut a dat tezele acasă, nu accepta ideea să nu continue studiile“, a adăugat mama. Băiatul este elev în clasa a VIII-a. Vrea să meargă la liceu.