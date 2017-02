» „1.000.000 de pacienţi vor avea dificultăţi în a găsi medicamente“

Aproximativ 123 de produse farmaceutice vor dispărea de pe piaţă după reducerea cu 35% a preţului medicamentelor inovative, care ar urma să se aplice din luna martie. Îngrijorați, mii de pacienți trag un semnal de alarmă. Sătui să alerge prin farmaciile din țară sau din străinătate după tratamentul de care le depinde viața, bolnavii nu cer decât să li se repecte dreptul la viață. Intenția Ministerului Sănătății (MS) de a reduce, din nou, prețul medicamentelor înseamnă pentru bolnavi o acutizare a lipsurilor din piaţa medicamentelor. Aceasta vine în condițiile în care, în ultimii ani, din țară au dispărut în jur de 2.000 de medicamente din cauza reducerii prețurilor, decizie care i-a determinat pe producători să nu-și mai comercializeze produsele în România.

Politica defectuoasă a prețului medicamentelor din România ascunde în spate drame ale pacienților. Sunt mame care nu pot să le asigure copiilor tratamentul care îi ține în viață, bătrâni care aleargă cu rețeta în mână din farmacie în farmacie doar, doar or găsi să cumpere „păcătoasele de buline“. O inițiativă a Ministerului Sănătății (MS) ce i-a bucurat la început pe pacienți s-a transformat într-un coșmar care nu se mai sfârșește. Ieftinirea medicamentelor începând cu 1 iulie 2015 a determinat producătorii ca încet, încet să refuze să mai aducă pe piața românească unele produse, pentru că nu mai au nici un câștig financiar. Așa se face că până în acest moment în jur de 1.000 de medicamente au dispărut din România. Recent, Ministerul Sănătății a anunțat, din nou, reduceri la prețul medicamentelor, de data aceasta de 35%. Pacienții nu văd însă cu ochi buni această măsură și reclamă faptul că MS nu a făcut un studiu de impact. „Suntem în pericol să dispară multe medicamente. La risc sunt, mai ales, medicamentele ieftine. Se merge pe idei populiste, fără a avea un studiu de impact. Am cerut de nenumărate ori să se facă un studiu care să arate consecințele acestei măsuri, dar a fost în zadar. Pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) este o rubrică cu retrageri de medicamente. Acolo există o listă care crește de la o zi la alta. Acum două săptămâni, cred că avea peste opt pagini, în jumătate de an. Multe alte medicamente vor fi retrase de pe piață. La cele care vor rămâne, va crește exportul paralel. Scăderea cu 35% a prețului medicamentelor înseamnă diminuarea cu 35% a prețului sub minimul european. Nu cred că vreo companie este dispusă să își scadă media europeană de preț ca să ajute pacienții din România“, a declarat Rozalina Lepădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

Sute de medicamente urmează să fie retrase din piață

Peste 300 de medicamente sunt anunţate deja că vor fi retrase din piaţă, a spus Radu Gănescu, preșe­dintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC), care reprezintă mii de pacienți din țară. „Suntem îngrijoraţi că această măsură va duce la o acutizare a lipsurilor din piaţa medicamentelor. Există o listă pe site-ul ANMDM cu peste 300 de medicamente care sunt anunţate deja că vor fi retrase din piaţă. Nu vreau să mă gândesc ce va fi după implementarea acestei ordonanţe. Nu vedem cum se va rezolva această situaţie dacă preţul la unele produse o să scadă cu încă 35%. Nu ştiu dacă se poate da înapoi, sperăm, totuşi, că nu vom merge înainte numai de dragul lucrului făcut. Sper că se vor evalua efectele acestui ordin şi vom încerca să evităm un dezastru în sănătate. Aproape 2.000 de medicamente au plecat în ultimi ani din România în condiţiile în care noi am introdus aproximativ 50 de noi molecule“, a explicat Radu Gănescu.

Medicamentele se ieftinesc, bolnavii tot păgubiți

Scăderea prețului medicamentelor determină refuzul distribuitorilor de a mai aduce medicamente ieftine, pentru că nu mai au interes financiar. Bolnavii se tem că în farmacii vor găsi doar variante mai scumpe ale medicamentelor de care au nevoie. Un astfel de exemplu este situația medicamentului Methotrexat, recomandat în tratamentul bolilor autoimune.

„Methotrexat 2,5 mg, 100 comprimate, are preț de farmacie 32,70 lei cutia, compensat 100%. În general, o cutie acoperă necesarul pe trei luni de tratament în bolile autoimune. Din păcate, nu avem o continuitate în aprovizionare, importul fiind făcut prin Unifarm, în baza referatului de nevoi speciale. Din cauza lipsei variantei comprimate, sunt prescrise pacienților cu boli autoimune variantele injectabile: Methotrexat 10 mg, 46,73 lei fiola, compensat 100%, fiind necesare patru fiole pe lună, și Methotrexat 15 mg, preț 79,70 lei fiola, compensat parțial, coplată pacient 32 de lei fiola, fiind necesare patru fiole pe lună. Deci, în loc să decontăm prin CNAS 11 lei pe lună pentru pacient cu coplată 0, acum decontăm prin CNAS 186,92 cu coplată 0 pentru pacient sau 190,80 lei pe lună cu coplată 128 lei pentru pacient“, a explicat Rozalina Lepădatu, președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

„Există riscul dispariției a peste 123 de medicamente inovative“

Sistemul actual de stabilire a preţului la medicamentele de uz uman impune deja în România cel mai mic preţ la nivel european. Reprezentanții Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România (ADRFR) susțin că metodologia propusă recent de autorităţi, care prevede scăderea preţului cu 35% a medicamentelor inovative cărora le expiră patentul, va duce la stabilirea unui nou minim european, lucru ce va determina dispariţia medicamentelor de pe piațã. Sunt date cel puțin două motive: decizia companiile producătoare de a nu mai comercializa aceste produse în România și creşterea exportului paralel (activitate perfect legală, dar care îngreunează accesul pacienţilor români la medicaţia necesară). „Conform analizei realizate în urmă cu un an de compania independentă DLA Piper, există riscul de întrerupere a comercializării a pentru 123 de medicamente inovative, dintre care 35 de medicamente au alternative generice limitate, iar 20 nu au nicio alternativă disponibilã în piaţa românească. Aproximativ 800.000 – 1.000.000 de pacienţi care suferă de boli cardiovasculare, oncologice, reumatologice, dermatologice vor avea dificultăţi în a-şi găsi medicamentele şi vor fi nevoiţi să îşi modifice schemele de tratament, ceea ce va atrage potenţiale riscuri clinice suplimentare şi, implicit, vor creşte costurile suportate de stat aferente acestor modificări“, a declarat Cristina Pricop, director executiv ADRFR.

Pacienții transplantați, pericol de deces dacă medicamentele dispar

Pacienții transplantați au cel mai mult de suferit din cauza lipsei medicamentelor. Șase medicamente sunt vitale pentru supraviețuirea acestor oameni. Unul dintre ele este însă pe punctul de a fi retras din România din cauză că producătorul a auzit că urmează ieftinirea cu 35%. „Este deja notificată retragerea la Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale a unor produse critice pentru pacienţii cu transplant (cum ar fi Cellcept, produs de compania farmaceutică Roche), pacienţii având la acest moment o singură alternativă de medicaţie, nerecomandată de societatea medicală din cauza efectelor adverse severe şi a riscului de deces al pacienţilor“, atrage atenția Cristina Pricop.

Îngrijorați, pacienții au mers pe 7 februarie la ministrul sănătății și au explicat că viața lor este în pericol dacă unul din cele șase medicamente este retras de pe piață. Gheorghe Tache a trecut printr-un transplant renal în urmă cu 12 ani, iar pentru el medicamentele sunt esențiale. „Am fost în audiență și am prezentat ce înseamnă pentru noi ca medicamentele să dispară. Până acum, ne-am lovit de întârzieri foarte mari. Pentru anumite categorii de medicamente, pacientul duce rețeta la farmacie și trece și o lună până primește tratamentul. Ne lovim de exportul paralel, iar pentru noi întreruperea tratamentului înseamnă deces. În România, există în jur de 3.200 de pacienți transplantați. De fiecare dată când am fost în situații de urgență pentru că nu se găsea un tratament am apelat la Agenția Națională a Medicamentului“, a spus Gheorghe Tache, președintele Asociației Transplantaților din România.

„Situațiile în care dispar de pe piață singurii reprezentanți ai unei clase de medicamente sunt mai rare, dar există“

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) este subordonată Ministerului Sănătății și are menirea de a contribui la protejarea sanătății publice. Reprezentanții acesteia spun că instituția nu se ocupă de politica de preț. „Noi autorizăm medicamente, fabricanți, depozite farmaceutice, dar nu ne implicăm în politica de preț și în aprovizionarea cu medicamente. Doar putem constata niște consecințe, în sensul că mai multe firme iau o decizie comercială de a se retragere temporar de pe piața farma, eventual până se schimbă politica de preț. Notificările companiilor farmaceutice legate de astfel de decizii și motivul pentru care s-au luat au fost postate pe site-ul Agenției începând cu 1 iunie 2016. Noi primim notificări punctuale pe un anumit medicament și le facem publice. Situațiile în care dispar de pe piață singurii reprezentanți ai unei clase de medicamente sunt mai rare, dar există. Atunci când primim notificare, informăm MS și comisiile de specialitate asupra discontinuităților apărute. Însă, trebuie știut că pot avea autorizație de punere pe piață a unui medicament zece companii, de exemplu, dar să îl aducă pe piață doar două. Conform legii, pot lipsi de pe piață până la trei ani, iar dacă depășesc acest termen îți pierd autorizația“, a explicat Anca Crupariu, purtător de cuvânt al ANMDM.