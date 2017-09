» Unde suntem azi

Romania se afla in cea mai dificila situatie din ultimii 20 de ani, intr-un moment dramatic din istoria sa recenta, cu perspective tot mai slabe pe termen lung. La numai noua luni dupa castigarea alegerilor de catre coalitia PSD-ALDE, Romania si-a pierdut reputatia de insula de stabilitate intr-o mare de tari aflate in plin “democratic backsliding”. Presa si diplomatii occidentali incep sa ne compare tot mai des cu Polonia si Ungaria, insa ce anume ne-a adus aici? De unde vin amenintarile, ingrijorarile si teama ca insula se scufunda?++++

Starea de neliniste vine din degradarea accelerata a peisajului democratic romanesc. Tot ce s-a intamplat in ultimul an a starnit stupoare in cancelariile europene, in lumea oamenilor de afaceri si a trezit un mic segment din societate din letargie. Romania lui Dragnea arata azi o combinatie stranie de Polonia lui Kaczynski, Ungaria lui Orban si Turcia lui Erdogan. Am luat din toate cate putin, de regula ce era mai rau.

Avem un lider, pe Liviu Dragnea, cu tendinte autoritare, comprabil cu Orban sau Erdogan. Singura diferenta notabila ar fi ca zbirul de la Bucuresti nu exercita nemijlocit puterea, ci o controleaza total prin interpusi, oameni loiali, dar incompetenti. Obsesia controlului este atat de mare incat liderul PSD si-a dat jos propriul guvern in Parlament prin motiune de cenzura si l-a fortat pe ministrul Apararii sa demisioneze, suspectandu-l de complot pentru a-i lua partidul. Oamenii pusi in functii-cheie provin de regula din Teleorman, judetul pe care l-a condus ani de zile cu mana de fier.

La fel cum a procedat Kaczynski in Polonia, Dragnea face totul pentru a pune justitia sub control politic. Pachetul de legi va pleca in curand spre Parlament si vom ajunge repede in situatia Poloniei, amenintata azi cu suspendarea dreptului de vot in Consiliul UE. Dupa cum arata deja lucrurile, sansele ca Mecanismul de Cooperare si Verificare sa fie ridicat in acest an sunt minime. Puterea pare decisa sa-si subordoneze justitia prin trecerea Inspectiei Judiciare de la CSM in mana ministrului justitiei (politic) si sa elimine presedintele din procesul de numire a procurorilor-sefi. La aceste reasezari de sistem se va adauga slabirea legislatiei penale prin modificarea Codurilor, sub pretextul punerii in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.

Ne incadram apoi perfect in definitia lui “democratic backsliding” prin inventarea inamicului extern: Soros, bancile, ambasadorii, strainii din multinationale, care comploteaza cu totii impotriva binelui Romaniei. Erdogan se lupta si el cu statul paralel a lui Gulen, cu Merkel, pe care o acuza de nazism, cu americanii, cu tot ce vine din Occident si ii ameninta ordinea de satrap oriental. In numele apararii democratiei, Erdogan a epurat administratia, armata, politia si justitia si a aruncat jurnalisti in inchisoare. Cam pe drumul asta a luat-o si Dragnea, dar mult mai insidios.

A epurat armata, politia si serviciile secrete cumparand cu pensii grase plecarile din sistem, a definit drept stat paralel sistemul de justitie care ii ameninta lui afacerile si libertatea, iar pe ambasadorii ocidentali ii cearta periodic fie acuzandu-i de amestec in treburile interne, fie ca isi promoveaza interesele in detrimentul companiilor romanesti. In fine, de la Orban, a imprumutat lupta cu bancile, cu multinationalele, cu Soros si alte bazaconii anti-europene. Inca n-a importat ideea construirii gardurilor anti-imigranti, dar nu-i tarziu, abia s-a schimbat ruta de migratie prin Marea Neagra.

Pe scurt, asistam in Romania la o agresivitate crescanda fata de ideea occidentala si orice o incarneaza devine subiectul atacurilor, ironiilor si conspiratiilor oficiale. FMI, ambasadorul american, german sau englez, presedintele Macron, au ceva cu Romania cand exprima ingrijorari referitoare la depasirea deficitului bugetar sau la controlul justitiei. Retorica antioccidentala, amplificata de televiziunile de casa, nu ramane fara urmari. Cuvintele determina actiuni, comportamente, curente de gandire in societate.

Bine ca n-am adus religia in politica, veti spune, cum au facut polonezii sau turcii, dar aici gresiti. Dragnea s-a gandit si la asta. Subminarea ideii Occidentale continua prin organizarea in iarna a unui referendum sustinut de Coalitia pentru Familie, pentru modificarea Constitutiei in sensul definirii familei traditionale drept casatoria dintre barbat si femeie. Ce mai urmeaza, interzicerea avorturilor, cum a incercat Polonia intr-un exces de conservatorism?

Regresul democratic se produce accelerat pe mai multe paliere: economie, justitie, presa, societate civila, la nivelul ideilor politice. In economie a apar deja tot mai des semnele unei crize iminente: cresterile salariale din sectorul bugetar au adus deja unele administratii locale in pragul falimentului.

In foame de bani, guvernul s-a napustit asupra companiilor de stat, le-a nationalizat profiturile, a taiat drastic din bugetele de investitii publice, a supraaccizat carburantii si a schimbat regulile de incasare a TVA. Majoritatea masurilor au bulversat sectorul privat. Invocand mereu cresterea economica, cea mai mare din UE, premierul Tudose ignora avertismentele FMI si ale specialistilor care pun la indoiala politica economia a guvernului cu avertizarea ca Romania risca sa depaseasca deficitul de 3% din PIB, maximul acceptat de Bruxelles.

Daca iese din grafic, Romania nu va fi usor de disciplinat in caz ca nu-si va reveni din euforia consumului pe credit. Procedura de deficit excesiv nu atrage vreo sanctiune directa, dureaza iar cea mai grava consecinta ar fi blocarea fondurilor europene, dupa cum explica la un moment dat fostul ministru al Finantelor, Viorel Stefan (PSD). Multi se tem ca, pentru a face fata cheltuielilor, coalitia PSD-ALDE va sacrifica angajamentele internationale si va lua din cei 2% din PIB alocati deja inzestrarii armatei. Mai sunt doar trei luni din acest an, iar marile licitatii pe inzestrare n-au fost nici macar incepute asa ca scenariul pare foarte plauzibil.

In presa lucrurile arata si mai prost decat inainte, cand aratau foarte rau. Mogulii, politicienii sau jurnalistii cu probleme penale s-au coalizat cu totii, declansand o ofensiva fara precedent impotriva tuturor celor care indraznesc sa le verifice afacerile sau le ameninta libertatea. Cele cateva voci independente sunt atacate public de liderul PSD, calcate de inspectorii antifrauda la comanda politica. Lipsesc doar arestarile ca in Turcia, in rest actiuni de take-over si folosirea autoritatii statului in scop de intimidare s-au intamplat deja.

Fara a prezenta o singura proba, Dragnea i-a acuzat zilele trecute pe jurnalistii de la Rise Project care i-au anchetat afacerile din Brazilia ca lucreaza mana in mana cu procurorii DNA si le-a promis ca-i va tari in procese. Toate aceste actiuni directe impotriva presei indepenente vin de la seful partidului aflat la guvernare si reprezinta presiuni inadmisibile intr-un stat UE, un atentat grav la libertatea de exprimare intr-o tara oricum sufocata de minciuna, populism si manipulare prin media.

Liderul PSD a revenit in forta mai ales dupa ce procesul sau de la Inalta Curte, ajuns in buza unei sentinte, a luat-o de la zero. O judecatoare din completul de trei s-a pensionat chiar inainte de pronuntareai sentintei. L-a salvat aceata nesperata gura de oxigen? Inca nu stim, dar cu siguranta a castigat timp.

Daca Romania va ajunge iarasi un stat captiv, daca PSD va coloniza toate institutiile de echilibru si control democratic, nu prea vad cum mai putem iesi curand din fundatura. Influenta politica se simte tot mai puternic la Curtea Constitutionala, la Inalta Curte si chiar in Consiliul Superior al Magistraturii, unde raportul de forte s-a schimbat prin numirea celor doi reprezentanti ai societatii civile.

Urmeaza Curtea de Conturi si este doar o chestiune de timp pana cand sefii de la DNA, Parchetul General si DIICOT vor fi schimbati. Cand toate acestea se vor fi intamplat, lui Dragnea nu-i mai raman decat doua mutari pentru a avea puterea totala: trecerea serviciilor de la presedinte in subordinea Parlamentului si dezbracarea presedintelui de orice atributii importante. Ca tot veni vorba, serviciile de informatii si presedintele Iohannis par extrasi total din joc, asistand de pe margine la prabusirea Romaniei si revenirea la partidul-stat.

Daca vom ajunge aici, la anihilarea democratiei, nu mai conteaza prea tare daca mai suntem sau nu in UE, in NATO sau in parteneriat strategic cu SUA. Vom fi, de fapt, la cheremul Rusiei lui Putin. Mai ramane de lamurit un lucru: toti pasii meticulosi facut de coalitia PSD-ALDE reprezinta doar strategia lui Dragnea si Tariceanu sau beneficiaza de sprijin din afara, cum vedem ca sa intampla in cazul de manual al Ungariei lui Viktor Orban?

Ne va lua cel putin doua decenii pentru a repara raul imens facut azi Romaniei. Nu uitati ca a fost nevoie de zece ani pentru a pune cateva institutii cat de cat pe picioare dupa epoca Nastase, dar tot ce se distruge acum va fi mult mai dificil de recladit.

In discursul sau istoric de miercuri despre starea UE, Jean Claude Juncker a intins o mana tarilor din Est, acordand o atentie speciala Romaniei. Cristian Pantazi a explicat deja mesajul ascuns din discursul sefului Comisiei Europene, dar trebuie sa intelegem mai bine unde suntem azi: pe buza prapastiei, uitandu-ne cu ultimele sperante la mana intinsa de Junker si rugandu-ne ca americanii sa nu ne lase din nou sa picam de partea gresita a istoriei, in spatele cortinei.

Am ajuns iarasi la rascruce iar puterea de a opri tavalugul sta inca in mainile noastre. Tot mai multi insa nu mai cred asta si nu mai vad vreo perspectiva. Elitele au amutit, opozitia tace. Romania este a doua tara dupa Siria intr-un top mondial al migratiei, desi tara n-a cunoscut razboiul.

Vom pleca noi sau pleaca ei?