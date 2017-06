» Şantajul UDMR şi disperarea lui Liviu Dragnea. De ce e ilegitim trocul pe moţiunea de cenzură

Spuneam ca multe dintre cererile UDMR sint legitime. Cu riscul de a-i inflama pe nationalistii verzi, cred ca dorinta maghiarilor de a-si putea arbora diferite simboluri in primariile sau consiliile judetene din zonele cu comunitate maghiara majoritara e perfect acceptabila. La fel, inscriptionarea bilingva a strazilor nu va rani ochii nimanui.

Alte cereri sint perfect negociabile si e dreptul parlamentarilor sa decida in legatura cu ele: ziua maghiarilor ca zi libera, finantarea institutelor teologice pentru confesiunile maghiarilor, infiintarea de institute pedagogice pentru minoritati.

Altele depasesc limitele Constitutiei, precum autonomia culturala, bacalaureat diferentiat si interzicerea redesenarii limitelor teritoriale ale judetelor si localitatilor daca scade procentul minoritatilor – ceea ce face imposibile referendumurile de contopire a unor localitati sau reforma administrativa a Romaniei.

Dar toate acestea trebuie decise in momente de calm politic. Toate drepturile acordate minoritatilor trebuie dezbatute cit mai temeinic si explicate publicului cit mai calm, astfel incit acceptabilitatea lor de catre majoritari sa fie cit mai larga. Cind ele sint adoptate fortat, riscul de derapaj e major: se vor gasi intotdeauna lideri politici si de opinie care sa denunte o fortare din partea minoritatilor si care sa incerce sa le anuleze.

Ceea ce vedem insa astazi e mult mai mult decit o simpla fortare: e un santaj. Un santaj incalificabil al UDMR, prilejuit de disperarea unui Liviu Dragnea care vede cum i se scurg puterea si libertatea printre degete. Acest santaj operat de UDMR reprezinta un proces politic profund viciat, care va rapi comunitatii maghiare satisfactia de a fi cistigat drepturile legitime cerute printr-o larga consultare si discutie cu majoritatea romana.

Mai mult: operatiunea UDMR e dublu ilegitima pentru ca ea are la baza Fratia Penalilor, cum inspirat spune un cetatean roman de etnie maghiara pe Facebook. Sa inregistrezi o victorie calcind in picioare minima morala publica, sa cistigi ceva ajutindu-l pe protectorul penalilor sa isi perpetueze puterea – asta e o oroare politica. De la ALDE ne asteptam, pentru ca acest partid e un canal colector de penali. Dar ma indoiesc profund ca cetatenii de etnie maghiara din Romania se simt reprezentati de un asemenea comportament. Maghiarii, ca si romanii, au respins permanent Fratia Coruptilor, au cerut dreptate si egalitate in fata legii, au cerut infrastructura si investitii, nu protejarea coruptilor.

Daca pentru romani jocul UDMR-ului reprezinta o incercare de santaj, pentru UDMR-isti e insa singura solutie viabila de a obtine ceea ce isi doresc. Experienta le-a aratat etnicilor maghiari ca doar in momente cu mare miza pentru partidele romanesti isi pot impinge in Parlament sau in Guvern agenda lor proprie, cea cu care au obtinut voturile care i-au trimis in Parlament.

Modul dublu ilegitim in care UDMR vrea sa obtina avantajele negociate cu PSD risca sa se indrepte contra intereselor cetatenilor de etnie maghiara. Majoritarii romani vor percepe noile legi ca fiind rezultatul unui santaj si le vor respinge. Mai devreme sau mai tirziu, ungurii le vor pierde, si le va fi foarte greu sa le mai obtina rapid. Un cistig obtinut prin santaj si fortarea miinii nu are viata lunga.

De altfel, cinismul PSD se vede si aici: e clar ca oamenii lui Dragnea nu au de gind sa aplice ceea ce promit UDMR-istilor. Sursele HotNews.ro arata ca Dragnea a acceptat cererile UDMR, dar le-a spus ca nu vrea sa puna in lege si sanctiuni pentru cei care nu le respecta. Cu alte cuvinte, Dragnea se pregateste sa le promita niste gogosi, iar el si oamenii lui vor fi primii care nu le vor respecta. Imaginati-va frustrarea maghiarilor cind vor vedea acest lucru. Imaginati-va tensiunile din teritoriu cind un primar PSD de prin Covasna va refuza sa puna placute bilingve cu numele strazilor, desi legea votata de PSD i-o cere, dar pentru ca nu exista sanctiuni in lege nimeni nu-l va putea trage la raspundere.

Inca o dovada de cinism a la PSD: Dragnea e de acord cu cererea UDMR ca statul roman sa infiinteze o linie in limba maghiara la Universitatea de Medicina si Farmacie Targu Mures, trecand peste autonomia universitara. Ei bine, PSD (parte a USL) a darimat prin motiune de cenzura guvernul MRU in 2012 exact pentru acest motiv! Dragnea era atunci secretar general PSD si unul dintre liderii USL. O duplicitate inimaginabila chiar si pentru Liviu Dragnea.

Legat de Liviu Dragnea: trocul negociat cu UDMR risca sa-i explodeze in fata in mare viteza. Dan Tapalaga scria de saptamina trecuta ca negocierile cu UDMR sint cheia motiunii de cenzura. Nu mi-am imaginat insa ca Dragnea va accepta in negociere atitea cereri la limita Constitutiei din partea UDMR. Disperarea lui e vizibila. Sint curios cum va vinde trocul cu UDMR in filialele PSD si ALDE din Transilvania. Aud ca sint tensiuni majore, cel putin un parlamentar al coalitiei a amenintat de azi ca demisioneaza.

Prin promisiunile pe care nici el nu le crede, Dragnea e pe cale sa creeze o tensiune majora intre romani si maghiari. Pe romani ii infurie prin impunerea fortata a unor masuri cerute de UDMR, pe maghiari ii va enerva cind nu le va respecta. E ultimul lucru de care avem nevoie, intr-un context regional tulbure si cu jumatate de an inainte de 2018, cind romanii vor sarbatori centenarul unirii, iar ungurii vor deplinge pierderea Transilvaniei.

Mai e o zi si jumatate pina la votul motiunii de cenzura. Cred ca e esential ca negocierile firesti dintre PSD si UDMR sa ramina in domeniul legitimitatii. Altfel, Dragnea si UDMR vor declansa procese politice care risca sa le scape total de sub control.