» EXCLUSIV Ultima piesă din puzzle: România, scoasă la amanet. Ordonanţa prin care primarii, şefii de consilii judeţene şi miniştrii au voie să cheltuiască/ prăduiască banii pe care încă nu-i au în buget

Planul extins a lui Liviu Dragnea şi PSD de a relaxa legislaţia penală prin ordonanţa de urgenţă mai include ceva esenţial pentru a înţelege amploarea premeditării jafului. Toate actele emise de administraţie au fost scoase din sfera penală cu un scop: ca primarii, şefii de CJ şi miniştrii să poate prădui în voie bugetele publice. Aceştia au mai primit însă un cadou, tot prin ordonanţa de urgenţă: au dreptul să cheltuiască/să fure cât pot, inclusiv banii pe care nu-i au. Pe data de 25 ianuarie 2015, Guvernul Grindeanu a emis o ordonanţă de urgenţă care suspendă timp de un an anumite articole din legea finanţelor publice. Ce înseamnă asta pentru toţi gestionarii de bugete din România?

Articolele suspendate prin OUG numărul 9 adoptată în dată de 25 ianuarie 2007 prevăd în esenţă faptul că “angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate” şi că “angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii”. Un alt articol suspendat timp de un an prevede că “în vederea realizării acţiunilor multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv”.

Cum traducem asta? De exemplu, dacă o primărie sau un minister avea în buget 10 lei, nu putea angaja cheltuieli mai mari de 10 lei deoarece operau restricţiile de mai sus. Suspendând timp de un an orice restricţie, primăria sau ministerul respectiv va putea contracta cheltuieli de 100 de lei chiar dacă în buget dispune doar de 10 lei. Chiar şi contractele multianuale trebuiau aprobate prin aşa numitele credite angajament aprobate prin buget. Acum, după ordonanţa care suspendă regulă, the sky is the limit! Administraţiile locale şi centrale pot încheia contracte anuale sau multianuale pe sume oricât de mari, fără aprobarea nimănui, cât cred că pot duce. Clientela de parid jubilează, să curgă comisioanele!

Atenţie! Poate aţi uitat. Nimeni nu-i va putea ancheta deoarece Guvernul Grindeanu tocmai a dezincriminat atât abuzul în serviciu, cât şi favorizarea infractorului prin emiterea de acte normative (ordine de ministru, hotărâri de consiliu local sau judeţean, ordine de primar etc)

Prin ordonanţa guvernului Grindeanu cu numărul 9 tocmai s-a bătut în cuie amanetarea României în contul borfaşilor. După ce Dragnea şi PSD au legalizat prin OUG abuzul în serviciu şi au legalizat furtul prin acte normative, pasul următor a fost să le ofere posibilitatea primarilor, şefilor de CJ şi miniştrilor să fure bani în avans. Repet, toate aceste reglementări trebuie citite la pachet, sunt strâns legate între ele.

Puneţi-vă puţin în pielea unui primar sau ministru pus pe jumulit bani publici. Care sunt dorinţele lui în viaţă? Să nu răspundă penal pentru abuz în serviciu. Să poată fura cu legea în mână fără să poate fi anchetat şi, mai ales, să poată fura cât vrea, fără limite, nu doar cât găseşte azi în visterie. Să fure banii din viitor, să amaneteze bugetul în avans. Cu cât valoarea contractului încheiat în intervalul de un an cât operează suspendarea restricţiilor la cheltuieli este mai mare, cu atât comisionul încasat creşte.

Dovada că este aşa, la trei zile după adoptarea ordonanţei, un primar de sector face o licitaţie de achiziţii mobilier stradal în valoare de 175 de milioane de euro (aţi citit bine) pe un contract multianual încheiat pe următorii 4 ani. Absolut toate condiţiile din caietul de sarcini (căţel cu os în gură în lungime de 5 metri, dinozaur cu tobogan pe coadă cu ieşire prin gură în lungime de 12 metri, dinozaur cu hamburger etc) se regăsesc la mare detaliu în oferta unei firme. Acest primar ştia că şansele de a fi achetat pentru abuz în serviciu sau actele normative emise de primărie să mai facă obiectul vreunei investigaţii penale scad dramatic odată cu modificările la codul penal. HotNews.ro vă prezenta pe larg acest caz uluitor de licitaţie cu dedicaţie pe o suma astronomică. Este însă doar un exemplu din sute posibile. Dovada vie că bugetele publice au devenit ţinta a doua zi după adoptarea pachetului de OUG-uri care netezesc calea furtului cu acte în regulă.

Alte modificări pregătesc dezincriminarea scurgerilor de informaţii în organizarea unei licitaţii, prin urmare aleşii locali urmează să fie acoperiţi şi în acest punct.

Ansamblul de OUG-uri emis în prima luna de guvernare indică amploarea premeditării. România urmează să se transforme într-o ţară a jafului legalizat, în care primarii, şefii de consilii judeţene şi miniştri nu mai riscă mai nimic pentru deciziile adoptate. Dragnea şi PSD amanetează viitorul ţării, chiar dacă gestul lor ne condamnă la subdezvoltare şi sărăcie garantată.

Toate aceste prevederi se regăsesc într-o Ordonanţă de Urgenţă (OUG 9/2017), îngropate între alte zeci de articole care se referă la cu totul alte chestiuni. Pentru a naviga mai uşor prin hăţişul ordonanţei, mergeţi direct la articolul 7, alineatul 3. Acolo găsiţi în două rânduri tot dezastrul descris mai sus, suspendarea restricţiilor la cheltuieli bugetare până la 1 ianuarie 2018. E o metodă rafinată în timp de guverne şi Parlamente succesive: ascunderea ororilor legislative într-o mare de prevederi benigne. Ordonanţa a fost semnată de premierul Sorin Grindeanu, de vicepremierul Sevil Shhaideh şi de mai mulţi miniştri din cabinet.

Această ordonanţă trebuie şi ea atacată şi abrogată înainte să să ne trezim cu toţii datori vânduţi pe un deceniu de azi înainte.