» Bancul zilei

Un oltean intră într-un bar de oraș cu un telefon în mână ca să îl vândă și doi tipi au hotărât să-i dea câte o băutură ca să-l convingă să dea telefonul gratis.

Merg lângă oltean și îl întreabă:

– Bună ziua, pot să vă comand ceva de băut?

– Desigur, mulțumesc, băiete!

După ce olteanul a băut o halbă de bere, băieții îl întreabă:

– Cu cât vindeți telefonul, nene?

– Cu 50 de lei.

Ăștia doi se gândesc să mai scadă prețul și îi mai aduc o bere.

– Cu cât vindeți telefonul?

– Să fie 30 de lei!

– Acum cu cât îl vindeți? îl întreabă tipii, după ce i-au dat țuică.

– Îl dau pe 10 lei!

– Acum, pe cât îl dați? întreabă, aducându-i vodcă.

– Am plănuit să vând telefonul ca să am bani pentru băutură, dar cum am băut pe gratis, plec acasă și nu îl mai vând.

***

La judecătorie, procesul de custodie începe.

– Doamnă, de ce credeţi că ar trebui să vă revină custodia?

– Domnule judecător, argumentul meu final este că acest copil a ieşit din mine, aşa că este al meu!

– Domnule Ion, care este argumentul dumneavoastră?

– Domnule judecător, eu vreau să vă întreb doar atât: dacă puneţi o monedă într-un aparat de cafea, cafeaua care iese este a dumneavoastră sau a aparatului?