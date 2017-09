» Bancul zilei

Soţul intră, se trânteşte pe canapea, porneşte televizorul să se uite la meci şi-i spune nevestei să-i aducă o halbă de bere de la frigider. Se întoarce soţia cu berea în mână şi, şocată, îi spune:

-N-o să crezi ce mi s-a întâmplat: am pus berea în halbă şi apoi am scăpat halba. A căzut pe jos, iar berea a rămas în aer. Halba a ricoşat şi mi-a sărit exact în mână, iar berea care era în aer s-a băgat înapoi în halbă.

-Ooo, asta nu-i nimic. Să vezi ce s-a întâmplat aici. A început meciul, şi un suporter nebun a intrat în terenul de fotbal gol – puşcă. Apoi a ieşit din teren prin spatele televizorului nostru şi a zbughit-o pe uşă afară.