» Evitați arsurile solare!

Sezonul cald ne aduce mai aproape de realitatea crudă din spatele bronzului încă apreciat: numărul cazurilor de afecțiuni maligne cutanate este în creștere. Unul din trei cancere depistate este la nivelul pielii, iar expunerea excesivă la soare, fără protecție, rămâne cauza principală a maladiei. Acest lucru a fost discutat recent, la București, de medicul american Glenn Goldman, profesor şi expert în tratarea cancerului de piele prin microchirurgie Mohs.

„Nu este o problemă dacă ne expunem la soare puțin, ocazional, dar arsurile sunt nu doar extrem de neplăcute, ci și foarte periculoase. Recomandăm tuturor celor care iubesc soarele să fie atenți, să folosească produse bune, cu protecție solară. Și îi mai sfătuiesc să-și monitorizeze pielea din când în când: dacă observă o aluniță nouă sau o excrescență, care nu se vindecă sau sângerează, să meargă la medic“, a declarat dr. Glen Goldman.

Membru al Academiei Americane de Dermatochirurgie, specialistul a fost prezent săptămâna aceasta în cadrul unui eveniment special dedicat microchirurgiei Mohs, care a avut loc la „Dr. Leventer Centre“. Aceasta este terapia standard în SUA care oferă cea mai mare rată de vindecare în cazul celor mai frecvente cancere cutanate.

„Sub supravegherea medicului american Glenn Goldman, un nume foarte cunoscut în lumea chirurgilor americani, am operat pro bono trei pacienți pensionari. Aceștia aveau cancere de piele, pentru care am aplicat microchirurgia Mohs, iar dânsul a verificat calitatea activității noastre în vederea unei certificări internaționale. Eu împlinesc anul acesta zece ani de experiență, am peste 800 de cazuri operate de mine și sunt singurul medic din România omologat internațional în microchirurgie Mohs“, a declarat medicul dermatolog Mihaela Leventer.

„Putem spune că, în România, calitatea intervențiilor prin microchirurgie Mohs este la un nivel comparabil cu cel din Statele Unite. De altfel, această metodă de tratare a cancerului de piele a apărut și s-a dezvoltat în Statele Unite, iar acum este la apogeu. Sunt și alte țări ale lumii unde este aplicată pe scară largă, precum Australia, Canada, Anglia. În alte zone ale lumii, chirurgia Mohs încă lipsește. În România, există doctori care cunosc și aplică metoda, însă Mihaela Leventer este dermatologul care face cele mai multe intervenții de acest tip“, spune expertul american.

Milioane de persoane primesc anual, la nivel mondial, diagnosticul de cancer cutanat

În România, cancerele cutanate sunt depistate mai ales la persoanele peste 60 de ani, care nu s-au protejat în tinerețe împotriva ultravioletelor. Cele mai expuse sunt cele cu pielea deschisă, fenotip 2, care au stat mult în aer liber, care au lucrat în soare și care nu s-au protejat niciodată. Contează și moștenirea genetică, însă prejudecățile și amânarea vizitei la medic fac cele mai multe victime.

„Toată viața am fost atentă cu sănătatea mea și mi-am făcut mereu toate analizele. Și pentru leziunea de pe obraz, pe care o am de dinainte de Revoluție, ar fi trebuit să vin mai repede la doctor. Dar am auzit de la lume că nu se umblă la așa ceva. Abia când a început să sângereze m-am decis să vin la control“, a mărturisit una dintre pacientele operate de către medicul Mihaela Leventer, prin microchirurgie Mohs.

„Acum trei ani, mi-a apărut ceva pe vârful nasului, ca o bubiță mică, și am crezut că este o aluniță, o simplă coajă. Aceasta s-a rupt, s-a extins treptat, dar am stat așa pentru că am avut impresia că o să se vindece, însă nu a fost așa, iar când am venit la doamna doctor Leventer, am primit diagnosticul de cancer“, a declarat altă pacientă.

Milioane de persoane primesc anual, la nivel mondial, diagnosticul de cancer cutanat. Boala se poate vindeca dacă este depistată la timp prin biopsie și dacă este tratată prin metode performante, precum microchirurgia Mohs. Această terapie de top va fi disponibilă și în noul centru coordonat de medicul Mihaela Leventer, centru care va fi inaugurat în curând.