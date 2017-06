» Mehedinţi: Peste 2.500 de şomeri au fost încadraţi în primele 5 luni ale anului

În primele cinci luni ale anului 2017, în urma serviciilor oferite în mod gratuit de salariaţii AJOFM Mehedinţi au fost încadraţi în muncă 2.616 şomeri, din care 1.070 femei.

În vederea creşterii gradului de ocupare a forţei de muncă în judeţul Mehedinţi, ca urmare a activităţilor desfăşurate în domeniul ocupării forţei de muncă şi formării profesionale de catre salariatii AJOFM Mehedinti în intervalul 01.01.2017-30.04.2017, au fost încadraţi în muncă un număr de 2.115 şomeri, din care 853 femei.

În funcţie de diferite criterii, structura numărului de şomeri angajaţi în perioada ianuarie-mai 2017 se prezintă astfel:

– 1.534 cu domiciliul în mediul urban şi 1.082 în mediul rural;

– 270 şomeri cu vârsta până în 25 ani, 404 cu vârsta în intervalul 25-35 ani, 550 cu vârsta în intervalul 35-45 ani şi 1.392 cu vârsta peste 45 ani (din care 406 peste 55 ani);

– 148 şomeri cu studii primare, 488 cu studii gimnaziale, 552 cu studii profesionale, 1.210 cu studii liceale, 47 cu studii postliceale şi 171 cu studii superioare;

– 1.727 au fost şomeri neindemnizaţi, 888 şomeri indemnizaţi si o persoana aflata in cautarea unui loc de munca.

De asemenea, din numărul total de persoane încadrate în muncă în intervalul 01.01.2017-31.05.2017, 2 au fost şomeri de lungă durată (persoane înregistrate în bazele de date ale instituţiei de o perioada mai lungă de timp) si 3 persoane cu dizabilitati.

Avind in vedere principalele măsuri active de combatere a şomajului pe care AJOFM Mehedinţi le-a desfăşurat în primele cinci luni ale anului 2017, cei mai mulţi şomeri au fost angajaţi prin activitatea de mediere a muncii (prin punerea în legătură directă a şomerilor cu angajatorii care au comunicat locuri de muncă vacante) şi anume 1.530 persoane, diferenţa de 1.086 persoane fiind angajate ca urmare a participării acestora la alte activităţi desfăşurate si anume absolvirea cursurilor de calificare/recalificare, completarea veniturilor salariale, stimularea mobilităţii ocupării forţei de muncă, acordarea primelor de incadrare in munca, acordarea de subventii angajatorilor pentru diferite categorii de persoane (someri peste 45 ani, absolventi, unici intretinatori, tineri NEET, persoane cu dizabilitati, etc).