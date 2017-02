» Primarul Orşovei, îmbrâncit şi ameninţat de un individ care ar face parte din clanul sportivilor

Edilul orşovean, Marius Stoica, a depus, seara trecută, o plângere la poliţie, după ce a fost îmbrâncit şi ameninţat de interlopul recidivist. Agresorul nu este la prima ameninţare. În urmă cu două săptămâni victimă i-a căzut un alt politician local. Întreaga scenă s-ar fi întâmplat într-o staţie Peco de pe DN 6, la ieşirea din Orşova. Primarul spune că s-a dus în magazin să cumpere o sticlă de suc. Când se pregătea să iasă, primarul spune că l-a observat pe individul care este recunoscut pentru numeroasele infracţiuni de violenţă comise, că se îndreaptă spre el. „De undeva din stânga, de la compartimentul fumătorilor a venit individul acesta, Florin Martinescu, orşovean din Coramnic, renumit pentru acţiunile lui de intimidare şi l-am văzut că se îndreaptă spre mine agresiv, mă ameninţă, mă trage de haine, după care reuşeşte să mă scoată afară din incinta Rompetrol, unde îmi suceşte gâtul cu mâna şi îmi pune ceva la gât. Acum nu pot să ştiu ce a fost, cuţit sau orice altceva. Cert este că mi-a adresat următoarele cuvinte, bă potoleşte-te, dracu, că te omor! Ai auzit mă, te omor! Potoleşte-te! Când am auzit cuvântul te omor mi s-a făcut foarte frică, m-am zbătut să scap din prinsoarea făcută de braţul lui şi am intrat în magazin unde văzusem că este foarte multă lume şi faptul că erau mulţi oameni putea să-l descurajeze”. Ulterior, Marius Stoica a chemat poliţişţii locali angajaţi ai primăriei Orşova şi apoi a sunat la 112 şi a cerut ajutorul poliţiei. Echipajele venite la locul incidentului l-au legitimat pe agresor, apoi edilul şi individul au ajuns la secţia de poliţie pentru declaraţii. „La data de 13.02.2017, ora 17.59, Poliţia Municipiului Orşova a fost sesizată de către un bărbat în vârstă de 39 ani, din municipiul Orşova, cu privire la faptul că în timp ce se afla într-o staţie peco din localitate a fost agresat şi ameninţat de un bărbat de aceeaşi vârstă din Orşova. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că partea vătămată a fost prinsă de gât cu mâna dreaptă a agresorului şi ameninţată, fără a-i preciza motivul.

Pe numele persoanei în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, ameninţare, respectiv tulburarea ordinii şi liniştii publice, fiind reţinută pentru 24 de ore şi introdusă în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, urmând ca la data de 14.02.2017 să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova cu propunere corespunzătoare“, au precizat reprezentanţii IPJ Mehedinţi, într-un comunicat de presă.

Agresorul nu este la prima ameninţare

Conform declaraţiilor altor doi politicieni locali, individul, care ar fi un membru local al celebrului clan al sportivilor este recunoscut pentru acţiunile sale violente şi chiar acum două săptămâni a ameninţat de faţă cu viceprimarul oraşului un alt consilier local. „Nu cred că sunt două săptămâni de când s-a întâmplat incidentul. Eram la liceul din localitate împreună cu directorul acestuia care este şi consilier local, a venit la noi un individ pe care nu-l cunosc, a început să-l înjure pe director, după care s-a ridicat şi i-a pus cuţitul la gât”. Eu am plecat, apoi secretara şcolii a venit după mine pe scări, ţipând şi plângând”. Bărbatul îl tot ameninţa pe director şi îi tot spunea că de ce nu mai este cu ei, dar nu ştiu să vă spun ce însemna că nu mai era cu ei” a declarat Aurelian Truşcă, viceprimarul Orşovei. Acuzaţii asupra acestui individ vin şi din partea unui alt consilier local, căruia i-a fost incendiată maşina în urmă cu trei ani. „Se pare că în „Republica Orşova” se continuă cu fenomene destul de agresive şi care deja seamănă cu lumea mafiotă din alte ţări. Am înţeles că acelaşi individ, aceeaşi persoană care acum trei ani şi nouă zile atenta şi la viaţa altora şi aici vorbesc de mine, când au vrut să-mi dea foc la maşină, acelaşi individ astăzi i-ar fi pus cuţitul primarului la gât. Nu cred că este posibil ca această persoană să rămână în libertate. Şi îmi asum ceea ce spun, pentru că din cercetări şi dosarul pe care îl am, rezultă clar că este unul dintre făptuitori. Rămâna ca şi poliţia să redeschidă dosarul, având în vedere că această persoană de care eu vorbesc acum are legături inclusiv cu clanul sportivilor de la Bucureşti, lucru dovedit ” a declarat Adrian Cican, consilier în cadrul CL Orşova.

Individul a făcut în două rânduri închisoare

Bărbatul care l-a agresat pe edil a fost închis în două rânduri, în ambele cazuri pentru producerea unor scandaluri. În ambele rânduri el s-a sustras executării pedepsei mai mult timp, dar până la urmă şi-a executat pedepsele. Luni seară, după ce a ajuns la sediul poliţiei, şi-a dat seama că find recidivist, agresiunea sa este cu atât mai gravă şi a încercat să-l înduplece pe primar să nu depună plângere. Speriat de „faima” agresorului său, edilul nu şi-a retras plângerea şi agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore de către poliţişti şi introdus în arestul IPJ pentru ameninţare şi tulburarea liniştii publice. Procurorii de la Tribunalul Mehedinţi vor decide astăzi dacă îl vor duce în faţa judecătorilor cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.