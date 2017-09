» Peste 9.000 de șomeri, înregistrați la AJOFM

Peste 9.000 de șomeri sunt înregistrați la ora actuală în baza de date a Agenției Județene pentru ocuparea Forței de Muncă Gorj, rata șomajului fiind de 6,57%, în scădere față de toată perioada scursă de la începutul anului și până în prezent . Cu toate acestea, numărul șomerilor este unul destul de mare, lipsa locurilor de muncă fiind principala problemă a județului. Potrivit lui Romeo Chiriac, directorul AJOFM Gorj, dintre cele peste 9.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, aproape 3.000 primesc indemnizație de șomaj. „Avem 9.038 de şomeri. 6.116 este numărul şomerilor neindemnizaţi. Trendul ratei şomajului este uşor descrescător. Aveam peste 10.000 de şomeri la începutul anului şi procentul este în scădere”, a declarat Romeo Chiriac, directorul executiv al Agenţiei Judeţene pentru ocuparea Forţei de Muncă Gorj.

Nu mai sunt anunţate disponibilizări

Directorul AJOFM Gorj, Romeo Chiriac, a mai precizat că este posibil ca procentul privind rata șomajului să se mențină la acest nivel, având în vedere că nu au fost anunțate concedieri colective. „Presupun că rata şomajului se va menţine sub 6,60%, având în vedere faptul că până la finalul acestui an nu s emai anunţă disponibilizări colective. Cel puţin acestea sunt datele pe are le avem acum şi nu am mai primit niciun fel de notificări. A fost şi perioada de vară în care lumea a fost încadrată mai uşor în câmpul muncii şi de obicei vara anumite domenii sunt în expansiune, cum sunt construcţiile. Vedem ce se va întâmpla până la finalul anului”, a spus Romeo Chiriac, directorul AJOFM Gorj.