» CEO are de recuperat creanţe de 790 de milioane de lei

Potrivit raportului de activitate al Consiliului de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia(CEO) pe primul semestru al acestui an, compania are de recuperat creanţe în valoare de 790 de milioane de lei. De asemenea, din creanţele înregistrate la 30.06 99,4 la sută sunt mai vechi de 180 de zile. Este vorba de creanţele istorice de la 10 debitori principali, în frunte cu Termo Craiova(276 de milioane de lei) şi RAAN Mehedinţi(371 de milioane de lei) şi 156 secundari. Totalul creanţelor de recuperat este de 790 de milioane de lei, din care 210 reprezintă doar penalităţi şi majorări, iar diferenţa creanţe comerciale. Complexul Energetic Oltenia mai are de recuperat creanţe istorice de la următorii beneficiari: SE Oradea, Colterm Timişoara, CET Govora, UATAA Motru, BVA Coal SRL, CET Braşov, UEF Motru, Transenergo com.

Consiliul de Supraveghere şi-a prezentat raportul de activitate pe primul semestru

Consiliul de Supraveghere din cadrul Complexului Energetic Oltenia şi-a prezentat luni raportul de activitate pe primele luni ale acestui an. Este vorba de analiza primului semestru, în ceea ce priveşte rezultatele economice ale companiei. Potrivit documentului care reflectă situaţia companiei la şase luni, în 2017 Complexul Energetic Oltenia nu a contractat niciun fel de împrumuturi. De asemenea, în cont disponibilul financiar era ridicat la primul semestru, ca urmare a încasărilor mari de la clienţi. După cum se cunoaşte, pe primul semestru compania are un profit de 307 milioane de lei. Potrivit Consiliului de Supraveghere, după primul semestru Complexul Energetic Oltenia nu înregistra niciun fel de datorii. Complexul Energetic Oltenia este principalul producător de energie electrică pe cărbune din România. Mai există două termocentrale pe cărbune în Valea Jiului, însă acestea funcţionează pe huilă, spre deosebire de grupurile din Oltenia care merg pe lignit.