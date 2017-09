» Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj a făcut zeci de angajări

Întreprinderea de Drumuri şi Poduri(IDP) Gorj a făcut 21 de angajări în ultima perioadă. Este vorba de personal care a fost încadrat pe perioadă determinată, pentru executarea unor lucrări contractate de societatea Consiliului Judeţean Gorj. Contractele de angajare se vor termina în luna noiembrie a acestui an. În momentul de faţă IDP Gorj are 126 de angajaţi şi a trecut în ultimul an printr-o situaţie econoică difcilă. Au fost disponibilizaţi 123 de muncitori de la IDP Gorj, în primăvara acestui an. „Acum stăm relativ bine. Am reuşit să încadrăm pe perioadă determinat 21 de persoane pentru anumite contracte. Vor fi derulate contractele până în luna noiembrie. Ei ştiu că sunt pe perioadă deteminată. Vedem ce lucrări o să mai contractăm. Avem acum în câteva localităţi din Gorj. Mai putem face încă 4 angajări, tot pe perioadă determinată”, a declarat Marius Florică, directorul Întreprinderii de Drumuri şi Poduri Gorj.

Nu mai au probleme cu salariile

În momentul de faţă IDP Gorj este cu salariile la zi şi a început să obţină lucrări de la diferiţi beneficiari. Marius Florică, directorul Întreprinderii de Drumuri şi Poduri Gorj a precizat că nu s-a pus niciodată probema insolvenţei, în ciuda dificultăţilor economice prin care a trecut firma în ultima perioadă. „Ştiu că de peste trei ani se tot vorbeşte de faliment la Întreprinderea de Drumuri şi Poduri, dar am reuşit să ne stabilizăm şi să avem contractele necesare pentru a asigura salariile. Ne vom achita şi datoriile. Suntem cu salariile la zi şi nu mai sunt probleme care să ne influenţeze în mod radical activitatea. Nici vorbă de insolvenţă. Mergem mai departe, chiar dacă este mai dificil”, a mai spus Marius Florică, şeful Întreprinderii de Drumuri şi Poduri Gorj. Firma a pierdut în urmă cu doi ani cel mai mare contract de întreţinere şi reparaţii drumuri oferit de Consiliul Judeţean Gorj. Era vorba de un acord-cadru pe patru ani în valoare de câteva zeci de milioane de euro. Contractul a fost câştigat de o firmă privată.