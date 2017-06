» Romanescu, uns primar la Târgu Jiu

Ludovic Orban, președintele PNL, şi fostul premier Victor Ponta, deputat de Gorj, au fost prezenţi ieri, la Târgu Jiu, unde au participat la ceremonia de învestire în funcţie a lui Marcel Romanescu (foto). Primarul ales a depus jurământul la ora 16.00, în sala de consiliu a Primăriei Târgu Jiu. Marcel Romanescu a reuşit să câştige fotoliul de primar la alegerile parțiale din 11 iunie, la o diferenţă uriaşă de contracandidatul său, Aurel Popescu, respectiv peste 4.000 de voturi. Fotoliul de primar de Târgu Jiu a rămas liber după ce Florin Cârciumaru a optat pentru un mandat de senator în Parlamentul României. Aurel Popescu a revenit pe postul de viceprimar al oraşului. Marcel Romanescu le-a mulţumit celor care l-au votat şi celor care nu l-au votat: „Vă mulţumesc pentru onoarea de a vă avea alături într-un moment important. Locuitorii au ales să le fiu primar pentru următorii trei ani. Dorim respect pentru lege şi pentru cetățean. Nu voi permite să le fie încălcate drepturile. Îmi doresc să am un partener de dialog în Consiliul Local. Vreau să fie sacrificate interesele de partid pentru interesele cetăţenilor. Vreau un oraş modern, al viitorului, european. Cu multă muncă şi determinare vom face acest lucru. Gata cu vorbele, de mâine trecem la fapte“, a declarat Marcel Romanescu.

Va inaugura noul stadion

Marcel Romanescu preia Primăria Târgu Jiu fără probleme din punct de vedere financiar și cu o serie de investiții în derulare. Asigurările vin de la viceprimarul Aurel Popescu, cel care va lucra, începând de astăzi, cu noul primar liberal de la Târgu Jiu. Aurel Popescu susține că noul primar va prelua primăria fără datorii și cu un grad de îndatorare cu mult sub nivelul maxim permis de bugetul local. De asemenea, social-democratul Aurel Popescu susține că nu se teme de faptul că Marcel Romanescu a solicitat deja efectuarea unui audit la Primăria Municipiului Târgu Jiu, întrucât administrația publică locală nu are nici un fel de datorii nici către furnizori. În plus, Aurel Popescu susține că specialiştii din Primăria Târgu Jiu lucrează la mai multe proiecte, cel mai important dintre acestea fiind cel referitor la modernizarea transportului în comun din municipiu. Proiectul este deja finalizat și are o valoare de aproximativ 20 de milioane de euro. Marcel Romanescu a declarat că doreşte să angajeze un manager public la primărie, acest lucru nefiind însă pe placul social-democraţilor care deţin majoritatea în Consiliul Local.