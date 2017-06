» Gorj: Liber la tratamente în Staţiunea Săcelu

Turiştii au din această săptămână acces la tratamente în interiorul Bazei de la Săcelu. Aceasta este administrată de Complexul Energetic Oltenia şi a reuşit ca de două săptămâni să pună în funcţiune bazinele exterioare. De două zile au fost deschise şi bazinele din interiorul Bazei de Tratament de la Săcelu. Aici pot beneficia de asistenţă medicală de specialitate, în baza unor trimiteri medicale, pacienţii cu diferite categorii de boli. Staţiunea de la Săcelu este compusă din bazinele interioare, bazinele exterioare şi plaja care a beneficiat de investitii de modernizare prin fonduri alocate de CE Oltenia( nisip fin, 100 de sezlonguri, duşuri, grupuri sanitare, punct de prim-ajutor). În staţiunea Săcelu pot fi tratate: afecţiuni ale aparatului locomotor; afecţiuni neurologice periferice; afecţiuni ale sistemului nervos central; afecţiuni ale aparatului respirator; afecţiuni ORL; afecţiuni digestive, hepato-biliare şi renale.

Tarifele practicate

Tarifele practicate în acest sezon pentru acces la plajă, tratament cu nămol terapeutic şi bai sunt: 10 lei pentru adulţi, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale; 8 lei pentru adulţi, în intervalul luni-vineri; 7 lei pentru pensionari, în intervalul luni-vineri; 6 lei pentru copiii cu vârste cuprinse între 10 şi18 ani; 0 lei pentru copiii cu vârste sub 10 ani; 7 lei pe zi pentru închiriere şezlong. În sezonul 2016, gradul de ocupare a fost de aproximativ 90% în zilele lucrătoare ale săptămânii, iar în week-end plaja a fost ocupată la capacitate maximă ( 2.500 de persoane pe zi ). Potrivit CEO, activitatea complexului balnear de la Săcelu are un impact pozitiv atât asupra persoanelor care beneficiază de tratamente şi proceduri medicale, cât şi asupra comunităţii, prin dezvoltarea comerţului sezonier, creşterea veniturilor din taxele locale, etc. La nivelul Complexului Energetic Oltenia e discută aplicarea unor reduceri sau gratuităţi în cadrul Bazei de la Săcelu pentru toţi salariaţii companiei.