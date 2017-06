» Sute de elevi au contestat notele primite la evaluarea naţională

O parte din absolvenții de clasa a VIII-a din judeţul Gorj au depus contestaţii, după ce au aflat rezultatele la evaluarea națională. Sute de elevi au fost nemulțumiți de notele pe care le-au primit, depunând 171 de contestații la matematică și 198 la limba română. Lucrările urmează să fie recorectate într-un centru regional. Rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iunie. „Au fost depuse 171 de contestaţii la matematică şi 198 la limba română. Lucrările se vor corecta într-un centru regional şi vom avea rezultatele finale pe 30 iunie. În intervalul 3-6 iulie, elevii vor completa fişele la şcoală şi pe 13 iulie vor afla rezultatele cu repartizarea elevilor, după opţiunile făcute“, a declarat Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Gorj.

Rezultate mai bune decât în ultimii ani

Reprezentanta ISJ Gorj a mai declarat că, spre deosebire de anii trecuţi, la examenul de evaluare naţională din acest an copiii au fost mai bine pregătiţi. „Elevii au fost mult mai bine pregătiţi. Avem mulţi copii cu note foarte mari. În acelaşi timp, am numărat 633 de medii sub 5. Este numărul de clase de învăţământ profesional pe care noi îl estimăm an de an. Este vorba de 20 de clase, pentru un total de 500-600 de locuri. Dacă exista legea, aveam exact numărul de elevi pentru şcolile profesionale. Acum, mulţi o să opteze pentru liceu, chiar dacă au media sub 5. Sunt tot mai puţini care aleg să înveţe o meserie mai întâi şi apoi să finalizeze studiile liceale“, a mai declarat Georgeta Popescu.

Procent de promovabilitate de 75,64%

Evaluarea naţională a fost promovată de 75,64% dintre cei aproape 3.000 de candidaţi. Nouă elevi au obţinut media 10, patru fiind de la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“, iar ceilalți de la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu“, Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu“, Școala Gimnazială Novaci și Școala Gimnazială „Ion Vâlceanu“ Dragotești. De asemenea, 39 de elevi au medii cuprinse între 1 și 1,99, iar alți 114 au medii între 2 și 2,99. În total, 2.961 de elevi s-au înscris la examen, însă 82 nu s-au prezentat. Un singur candidat a fost eliminat din examen. Cea mai mare neregulă la evaluarea naţională desfăşurată în judeţul Gorj a vizat situaţia unui profesor. Este vorba de Miron Chişamera, directorul Şcolii Generale din Licurici şi preşedinte de comisie de examen. Profesorul respectiv avea fiul candidat la centrul de examen din comuna Berleşti. Potrivit legii, trebuia să nu facă parte din comisii de organizare a examenului de evaluare naţională. Miron Chişamera nu va mai avea voie timp ce cinci ani să se implice în organizarea unor examene similare.