» Parcul Industrial de la Bumbeşti-Jiu, condus de un director interimar

Parcul Industrial de la Bumbeşti-Jiu are un nou director

Nicolae Pecingină, fostul adjunct al lui Cristian Toader Pasti, va asigura interimatul la Parcul Industrial de la Bumbeşti-Jiu. Fostul șef al parcului și-a început marți activitatea la Consiliul județean Gorj, dar afirmă că îl va susține pe toate fronturile pe succesorul său la conducerea Parcului Industrial. Cristian Toader Pasti nu crede, însă, că postul respectiv va fi ocupat prea curând, având în vedere faptul că procedura de selecție a noului manager este una destul de greoaie. Condițiile pe care noul șef al Parcului Industrial va trebui să le îndeplinească sunt prevăzute de Ordonanța nr. 109 și sunt foarte restrictive. „Domnul director Pecingină este interimar, iar în termen de șase luni Consiliul Judeţean va selecta un nou manager. Trebuie făcut un nou Consiliu de Administraţie. Am convocat AGA. Eu am demisionat de peste tot. Sper ca cine vine după mine să fie ajutat mult mai mult. Şi eu o să fac un lobby din acest punct de vedere“, a menţionat Cristian Toader Pasti.

De ani de zile, extinderea Parcului este blocată

Fostul șef al Parcului Industrial de la Sadu, Cristian Toader Pasti, susține că a lăsat unitatea cu o situație economică foarte bună, întrucât firmele care își desfășoară activitatea în parc au vechime, sunt stabile, au afaceri bune și chiar se vor extinde. Mai mult, Pasti afirmă că, vineri, când și-a înaintat demisia de la conducerea parcului, erau în cont 50.000 de lei, unitatea neînregistrând nici un fel de datorii. „Este o situaţie bună. Sunt bani în cont. Nu sunt debite. Apare o pierdere pentru că în cursul anului trecut am reabilitat acoperişul clădirii. Au fost trecute lucrările pe investiţii. Avem verificarea de la ANAF făcută la zi, cum se zice, şi nu sunt probleme“, a precizat Cristian Toader Pasti. De peste cinci ani, autorităţile încercă să preia 11 hectare de teren de la UM Sadu, pentru a extinde Parcul Industrial, însă, din cauza birocraţiei, acest lucru nu a fost posibil.

Nu avea soluţii

În aceste condiții, Cristain Toader Pasti a declarat că a renunțat cu greu la postul de conducere de la Parcul Industrial de la Sadu. „Am lăsat o echipă de oameni minunați alături de care am lucrat într-o sărăcie cumplită. Au fost greutăţi foarte mari. Unii dintre colegii mei nici nu ştiu că am plecat. Am primit oferte din privat să merg acolo, dar le promit că îi voi ajuta să îşi dezvolte activităţile“, a precizat Pasti, care susține că s-au făcut în trecut eforturi foarte mari pentru ca Parcul Industrial de la Sadu să poată funcționa.