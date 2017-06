» Liderul PNŢCD Gorj, condamnat la închisoare cu suspendare

Matei Catrinoiu, şeful PNŢCD Gorj, a fost condamnat de Judecătoria Craiova, la un an de închisoare cu suspendare, pentru infracţiunea de delapidare. Catrinoiu, în calitate de lichidator judiciar, este acuzat că a vândut un bun al unei firme din Constanţa şi a încasat fără drept o parte din bani. Judecătorii craioveni au dispus şi acordarea unui termen de încercare de trei ani şi plata de daune materiale: „Dispune suspendarea condiţionată a executării a pedepsei de 1 an închisoare, pe durata termenului de încercare de 3 ani, termen stabilit potrivit art. 82 C.p.de la 1969, compus din durata pedepsei la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, respectiv pe durata un unui termen de încercare de 3 ani. In temeiul art. 71 alin 5 C.pen.de la 1969, executarea pedepselor accesorii se suspendă pe durata termenului de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei principale. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 C.p.de la 1969 În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj şi obligă inculpatul la plata sumei de 25.975,39 lei (39.600- 13.724,61 lei),cu titlu de daune materiale. În temeiul art. 397 alin.2 şi 4 C.p.p. Dispune instituirea măsurii sechestrului asigurator asupra autoturismului marca MERCEDES BENZ SS:DB2110891X208661,CC2987 cmc,dobândit de către inculpat în coproprietate cu Catrinoiu Paraschiva. Executorie în ceea ce priveşte măsura sechestrului potrivit disp. art. 397 alin.4 C.p.p. În baza art. 274 alin. 1 C. proc. pen. Obligă inculpatul la plata sumei de 5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat,suma de 4210(1200+3010)lei reprezentând contravaloarea expertizelor efectuate în faza de urmărire penală şi cercetare judecătorească. Cu drept de apel în termen de 10 zile de comunicare”, potrivit Judecătoriei Craiova, unde a fost strămutat procesul, început la Târgu Jiu.

Trimis în judecată de Parchetul Local

Este de amintit că Matei Catrinoiu, președintele PNȚCD Gorj, a fost trimis în judecată în stare de libertate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare în formă continuată. O firmă din Constanța a solicitat cercetări penale față de lichidatorul judiciar Matei Catrinoiu, sesizând faptul că acesta nu și-a îndeplinit corect sarcinile de serviciu și a vândut fraudulos o barjă maritimă semiscufundată din zona Sulina, ce aparține părții vătămate. Totodată, Matei Catrinoiu este acuzat că și-a însușit fără drept o parte din suma obținută în urma vânzării barjei. Catrinoiu ar fi stabilit un preț derizoriu al barjei, printr-un raport de evaluare, aceasta fiind subevaluată la prețul de 40.000 de lei noi, însă, la momentul respectiv, barja putea fi valorificată la fier vechi cu suma de 4.000.000 de lei noi.