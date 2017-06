» Gorj: Un şofer băut şi cu permisul suspendat a intrat cu maşina într-un gard

Un şofer, de 21 de ani, din comuna gorjeană Căpreni, a fost implicat în această dimineaţă într-un accident rutier pe strada Ştefan Cel Mare, din Târgu Jiu. Potrivit Poliţiei Târgu Jiu, conducătorul auto, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ștefan Cel Mare, a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și s-a oprit în gardul unui imobil. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultând o concentraţie de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit că tânărul are suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru săvârşirea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de o persoană care are suspendat dreptul de a conduce și aflată sub influenţa alcoolului.